https://ria.ru/20230320/kramarov-1859199111.html

Несчастная жизнь эмигранта: трагичная судьба Савелия Крамарова

Несчастная жизнь эмигранта: трагичная судьба Савелия Крамарова - РИА Новости, 20.03.2023

Несчастная жизнь эмигранта: трагичная судьба Савелия Крамарова

В 1981 году мир советского кино облетела шокирующая весть: знаменитый актер Савелий Крамаров эмигрировал в Израиль. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:52

2023-03-20T17:52

2023-03-20T17:52

культура

савелий крамаров

рональд рейган

робин уильямс

сша

ссср

израиль

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В 1981 году мир советского кино облетела шокирующая весть: знаменитый актер Савелий Крамаров эмигрировал в Израиль. Впервые столь известный артист покидал страну — собственно, именно поэтому Крамарова, снявшегося в почти полусотне фильмов, отказывались выпускать за рубеж. Это означало, что картины с его участием надо было положить "на полку", что лишило бы зрителя встречи со многими любимыми фильмами. О сложном характере Крамарова знали многие: он, например, отказывался сниматься в субботу, соблюдая правило шаббата, занимался йогой и порой на съемочной площадке мог быть жестко категоричным. Ролей артисту стали давать все меньше и меньше, и именно тогда Крамарова посетила мысль об эмиграции. Тем более что в Израиле у него жил дядя — единственный оставшийся в живых родной человек. Однако наткнувшись на отказ официальных органов, Крамаров решился на отчаянный шаг: вместе с режиссером Александром Левенбуком он написал открытое письмо Рональду Рейгану, бывшему коллеге из киноиндустрии, которого недавно избрали президентом США. Письмо "от актера актеру" прочитали в эфире американской радиостанции, и это решение окончательно определило судьбу Крамарова.Некоторые из его фильмов действительно исчезли из кинотеатров и с экранов ТВ: перестали показывать музыкальную сказку "Мама", из "Мимино" вырезали эпизод с появлением героя Крамарова у здания суда (но потом все-таки вернули) и даже знаменитых "Джентльменов удачи" на некоторое время убрали из новогодней телепрограммы. Он вылетел в Вену: прямого сообщения между СССР и Израилем не существовало. Но до Земли обетованной Крамаров не доехал: отправился на гастроли по Европе и Америке. Собственно, именно США и стали для него вторым домом. Он обосновался в Лос-Анджелесе, рядом со старым приятелем — актером Ильей Баскиным, с которым снимался еще в "Большой перемене", и рассчитывал на то, что прямо сейчас у него начнется вал предложений от ведущих режиссеров и продюсеров.Первой большой ролью Крамарова в США стала роль агента КГБ в фильме "Москва на Гудзоне". Артиста заметили американские продюсеры, его похвалил знаменитый комик Робин Уильямс. Но для того чтобы сделать в Голливуде по-настоящему значимую карьеру, требовалось знание языка, а английским Крамаров владел не в совершенстве. И роли ему предлагали соответствующие — например, русского космонавта в фантастическом фильме "2010: год вступления в контакт", продолжении знаменитой "Космической Одиссеи".И здесь Крамаров снова проявил свой принципиальный характер: от него требовали шаржированности образа космонавта, а он отказывался — мол, они люди смелые и отважные, и делать из роли карикатуру он не позволит. О поведении Крамарова мгновенно стало известно в продюсерском мире, и количество приглашений в кино стало сокращаться. Тем не менее Крамаров неустанно продолжал заниматься собственной карьерой: вступил в гильдию киноактеров (что для эмигранта было большой удачей), обзавелся собственным агентом и на гонорары даже смог купить небольшой домик. Но о прежней славе, которую он знал в СССР, можно было только мечтать.Когда в 1992 году Крамаров снова приехал на родину, чтобы принять участие в фестивале "Кинотавр", эта слава с новой силой обрушилась на него: поклонники мечтали получить автограф у артиста или сфотографироваться с ним. И Крамаров возвращается в отечественный кинематограф — снимается в фильмах "Настя" и "Русский бизнес".Крамаров продолжал вести здоровый образ жизни: не ел мяса, занимался спортом, плавал, не употреблял алкоголь и занимался лечебным голоданием. Но почему-то больше всего актера пугала возможность заболеть раком — и именно эта коварная болезнь его и подстерегала.Крамаров оказался в больнице как раз накануне очередного приглашения в кино: он все еще ждал, что его будут снимать не в комических, а в драматических ролях, и это откроет новую страницу в его карьере. Но жизнь оказалась гораздо драматичней — коварная болезнь привела к осложнениям, а затем и к инсульту, справиться с последствиями которого артист не смог. Савелий Крамаров умер в 1995 году, ему было всего 60 лет.

https://ria.ru/20230319/kino-1858930472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

савелий крамаров, рональд рейган, робин уильямс, сша, ссср, израиль