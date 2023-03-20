Рейтинг@Mail.ru
Несчастная жизнь эмигранта: трагичная судьба Савелия Крамарова - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:52 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kramarov-1859199111.html
Несчастная жизнь эмигранта: трагичная судьба Савелия Крамарова
Несчастная жизнь эмигранта: трагичная судьба Савелия Крамарова - РИА Новости, 20.03.2023
Несчастная жизнь эмигранта: трагичная судьба Савелия Крамарова
В 1981 году мир советского кино облетела шокирующая весть: знаменитый актер Савелий Крамаров эмигрировал в Израиль. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:52
2023-03-20T17:52
культура
савелий крамаров
рональд рейган
робин уильямс
сша
ссср
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102620/98/1026209845_0:102:984:656_1920x0_80_0_0_59d221a27a123445af0c4dab828d9771.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В 1981 году мир советского кино облетела шокирующая весть: знаменитый актер Савелий Крамаров эмигрировал в Израиль. Впервые столь известный артист покидал страну — собственно, именно поэтому Крамарова, снявшегося в почти полусотне фильмов, отказывались выпускать за рубеж. Это означало, что картины с его участием надо было положить "на полку", что лишило бы зрителя встречи со многими любимыми фильмами. О сложном характере Крамарова знали многие: он, например, отказывался сниматься в субботу, соблюдая правило шаббата, занимался йогой и порой на съемочной площадке мог быть жестко категоричным. Ролей артисту стали давать все меньше и меньше, и именно тогда Крамарова посетила мысль об эмиграции. Тем более что в Израиле у него жил дядя — единственный оставшийся в живых родной человек. Однако наткнувшись на отказ официальных органов, Крамаров решился на отчаянный шаг: вместе с режиссером Александром Левенбуком он написал открытое письмо Рональду Рейгану, бывшему коллеге из киноиндустрии, которого недавно избрали президентом США. Письмо "от актера актеру" прочитали в эфире американской радиостанции, и это решение окончательно определило судьбу Крамарова.Некоторые из его фильмов действительно исчезли из кинотеатров и с экранов ТВ: перестали показывать музыкальную сказку "Мама", из "Мимино" вырезали эпизод с появлением героя Крамарова у здания суда (но потом все-таки вернули) и даже знаменитых "Джентльменов удачи" на некоторое время убрали из новогодней телепрограммы. Он вылетел в Вену: прямого сообщения между СССР и Израилем не существовало. Но до Земли обетованной Крамаров не доехал: отправился на гастроли по Европе и Америке. Собственно, именно США и стали для него вторым домом. Он обосновался в Лос-Анджелесе, рядом со старым приятелем — актером Ильей Баскиным, с которым снимался еще в "Большой перемене", и рассчитывал на то, что прямо сейчас у него начнется вал предложений от ведущих режиссеров и продюсеров.Первой большой ролью Крамарова в США стала роль агента КГБ в фильме "Москва на Гудзоне". Артиста заметили американские продюсеры, его похвалил знаменитый комик Робин Уильямс. Но для того чтобы сделать в Голливуде по-настоящему значимую карьеру, требовалось знание языка, а английским Крамаров владел не в совершенстве. И роли ему предлагали соответствующие — например, русского космонавта в фантастическом фильме "2010: год вступления в контакт", продолжении знаменитой "Космической Одиссеи".И здесь Крамаров снова проявил свой принципиальный характер: от него требовали шаржированности образа космонавта, а он отказывался — мол, они люди смелые и отважные, и делать из роли карикатуру он не позволит. О поведении Крамарова мгновенно стало известно в продюсерском мире, и количество приглашений в кино стало сокращаться. Тем не менее Крамаров неустанно продолжал заниматься собственной карьерой: вступил в гильдию киноактеров (что для эмигранта было большой удачей), обзавелся собственным агентом и на гонорары даже смог купить небольшой домик. Но о прежней славе, которую он знал в СССР, можно было только мечтать.Когда в 1992 году Крамаров снова приехал на родину, чтобы принять участие в фестивале "Кинотавр", эта слава с новой силой обрушилась на него: поклонники мечтали получить автограф у артиста или сфотографироваться с ним. И Крамаров возвращается в отечественный кинематограф — снимается в фильмах "Настя" и "Русский бизнес".Крамаров продолжал вести здоровый образ жизни: не ел мяса, занимался спортом, плавал, не употреблял алкоголь и занимался лечебным голоданием. Но почему-то больше всего актера пугала возможность заболеть раком — и именно эта коварная болезнь его и подстерегала.Крамаров оказался в больнице как раз накануне очередного приглашения в кино: он все еще ждал, что его будут снимать не в комических, а в драматических ролях, и это откроет новую страницу в его карьере. Но жизнь оказалась гораздо драматичней — коварная болезнь привела к осложнениям, а затем и к инсульту, справиться с последствиями которого артист не смог. Савелий Крамаров умер в 1995 году, ему было всего 60 лет.
https://ria.ru/20230319/kino-1858930472.html
сша
ссср
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102620/98/1026209845_75:0:984:682_1920x0_80_0_0_860723642e8281116809051cf7316ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
савелий крамаров, рональд рейган, робин уильямс, сша, ссср, израиль
Культура, Савелий Крамаров, Рональд Рейган, Робин Уильямс, США, СССР, Израиль

Несчастная жизнь эмигранта: трагичная судьба Савелия Крамарова

© Мосфильм (1973)Савелий Крамаров в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
Савелий Крамаров в фильме Иван Васильевич меняет профессию
© Мосфильм (1973)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В 1981 году мир советского кино облетела шокирующая весть: знаменитый актер Савелий Крамаров эмигрировал в Израиль.
Впервые столь известный артист покидал страну — собственно, именно поэтому Крамарова, снявшегося в почти полусотне фильмов, отказывались выпускать за рубеж. Это означало, что картины с его участием надо было положить "на полку", что лишило бы зрителя встречи со многими любимыми фильмами.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкСавелий Крамаров
Савелий Крамаров - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в медиабанк
Савелий Крамаров
О сложном характере Крамарова знали многие: он, например, отказывался сниматься в субботу, соблюдая правило шаббата, занимался йогой и порой на съемочной площадке мог быть жестко категоричным.
Ролей артисту стали давать все меньше и меньше, и именно тогда Крамарова посетила мысль об эмиграции. Тем более что в Израиле у него жил дядя — единственный оставшийся в живых родной человек.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкСавелий Крамаров
Савелий Крамаров - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
Савелий Крамаров
Однако наткнувшись на отказ официальных органов, Крамаров решился на отчаянный шаг: вместе с режиссером Александром Левенбуком он написал открытое письмо Рональду Рейгану, бывшему коллеге из киноиндустрии, которого недавно избрали президентом США. Письмо "от актера актеру" прочитали в эфире американской радиостанции, и это решение окончательно определило судьбу Крамарова.
CC0 / Public domain / Чета Рейган в машине после инаугурации президента
Чета Рейган в машине после инаугурации президента - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
CC0 / Public domain /
Чета Рейган в машине после инаугурации президента
Некоторые из его фильмов действительно исчезли из кинотеатров и с экранов ТВ: перестали показывать музыкальную сказку "Мама", из "Мимино" вырезали эпизод с появлением героя Крамарова у здания суда (но потом все-таки вернули) и даже знаменитых "Джентльменов удачи" на некоторое время убрали из новогодней телепрограммы.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Не может быть!"
Кадр из фильма Не может быть!
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Не может быть!"
Он вылетел в Вену: прямого сообщения между СССР и Израилем не существовало. Но до Земли обетованной Крамаров не доехал: отправился на гастроли по Европе и Америке. Собственно, именно США и стали для него вторым домом. Он обосновался в Лос-Анджелесе, рядом со старым приятелем — актером Ильей Баскиным, с которым снимался еще в "Большой перемене", и рассчитывал на то, что прямо сейчас у него начнется вал предложений от ведущих режиссеров и продюсеров.
Первой большой ролью Крамарова в США стала роль агента КГБ в фильме "Москва на Гудзоне". Артиста заметили американские продюсеры, его похвалил знаменитый комик Робин Уильямс.
© AP Photo / Charles SykesАмериканский актер Робин Уильямс
Американский актер Робин Уильямс - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Charles Sykes
Американский актер Робин Уильямс
Но для того чтобы сделать в Голливуде по-настоящему значимую карьеру, требовалось знание языка, а английским Крамаров владел не в совершенстве. И роли ему предлагали соответствующие — например, русского космонавта в фантастическом фильме "2010: год вступления в контакт", продолжении знаменитой "Космической Одиссеи".
И здесь Крамаров снова проявил свой принципиальный характер: от него требовали шаржированности образа космонавта, а он отказывался — мол, они люди смелые и отважные, и делать из роли карикатуру он не позволит.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРаднэр Муратов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров в фильме "Джентльмены удачи"
Раднэр Муратов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров в фильме Джентльмены удачи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Раднэр Муратов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров в фильме "Джентльмены удачи"
О поведении Крамарова мгновенно стало известно в продюсерском мире, и количество приглашений в кино стало сокращаться. Тем не менее Крамаров неустанно продолжал заниматься собственной карьерой: вступил в гильдию киноактеров (что для эмигранта было большой удачей), обзавелся собственным агентом и на гонорары даже смог купить небольшой домик. Но о прежней славе, которую он знал в СССР, можно было только мечтать.
Когда в 1992 году Крамаров снова приехал на родину, чтобы принять участие в фестивале "Кинотавр", эта слава с новой силой обрушилась на него: поклонники мечтали получить автограф у артиста или сфотографироваться с ним. И Крамаров возвращается в отечественный кинематограф — снимается в фильмах "Настя" и "Русский бизнес".
© Мосфильм (1962)Савелий Крамаров в фильме "Ход конем"
Савелий Крамаров в фильме Ход конем
© Мосфильм (1962)
Савелий Крамаров в фильме "Ход конем"
Крамаров продолжал вести здоровый образ жизни: не ел мяса, занимался спортом, плавал, не употреблял алкоголь и занимался лечебным голоданием. Но почему-то больше всего актера пугала возможность заболеть раком — и именно эта коварная болезнь его и подстерегала.
Крамаров оказался в больнице как раз накануне очередного приглашения в кино: он все еще ждал, что его будут снимать не в комических, а в драматических ролях, и это откроет новую страницу в его карьере.
Но жизнь оказалась гораздо драматичней — коварная болезнь привела к осложнениям, а затем и к инсульту, справиться с последствиями которого артист не смог. Савелий Крамаров умер в 1995 году, ему было всего 60 лет.
Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Балбеса, артист Евгений Моргунов в роли Бывалого и народный артист РСФСР Георгий Вицин в роли Труса в фильме Самогонщики - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый
19 марта, 14:57
 
КультураСавелий КрамаровРональд РейганРобин УильямсСШАСССРИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала