https://ria.ru/20230320/koronavirus-1859055232.html
В России за сутки госпитализировали 610 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 610 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2023
В России за сутки госпитализировали 610 заболевших COVID-19
Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умер 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:03
2023-03-20T11:03
2023-03-20T11:03
общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умер 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 610 человек, на 22,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 47 регионах, ситуация осталась без изменений в 16 субъектах. "Выздоровели за сутки 8593 человека, или на 12,5% меньше в сравнении с 19 марта 2023 года. Выявлено 10 310 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,2 и вырос на 5,1%. Рост числа госпитализаций произошел в 48 субъектах, в том числе в 26 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 57 и увеличился на 3,8%. Рост заболеваемости отмечен в 51 субъекте, в том числе в 23 регионах более, чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 610 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 10 310 новых случаев COVID-19, выздоровели 8593, умер 31 человек
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Более 10,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умер 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 610 человек, на 22,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 47 регионах, ситуация осталась без изменений в 16 субъектах.
"Выздоровели за сутки 8593 человека, или на 12,5% меньше в сравнении с 19 марта 2023 года. Выявлено 10 310 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,2 и вырос на 5,1%. Рост числа госпитализаций произошел в 48 субъектах, в том числе в 26 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 57 и увеличился на 3,8%. Рост заболеваемости отмечен в 51 субъекте, в том числе в 23 регионах более, чем в среднем по стране.
Карта распространения нового коронавируса в России