https://ria.ru/20230320/koreya-1859252385.html
Помощник генсека ООН заявил о росте напряженности на Корейском полуострове
Помощник генсека ООН заявил о росте напряженности на Корейском полуострове - РИА Новости, 20.03.2023
Помощник генсека ООН заявил о росте напряженности на Корейском полуострове
Ситуация на корейском полуострове развивается в неверном направлении, напряженность растет, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:42
2023-03-20T17:42
2023-03-20T18:10
в мире
корейский полуостров
оон
японское море
сша
ким чен ын
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Ситуация на корейском полуострове развивается в неверном направлении, напряженность растет, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча."Ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неверном направлении, напряженность продолжает расти без каких-либо ограничителей. Генсек ООН по-прежнему глубоко обеспокоен по поводу разногласий, которые не давали международному сообществу действовать по этому вопросу", - сказал Енча.По его словам, Корейский полуостров должен быть зоной для сотрудничества."Есть ряд практических мер, которые могли бы снизить напряженность. Во-первых, КНДР следует предпринять немедленные шаги для возобновления диалога, ведущего к устойчивому миру и полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Сюда относится и воздержание КНДР от проведения дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет или ядерных испытаний", - указал он.По его словам, каналы коммуникаций должны быть расширены - в частности между военными."Сокращение конфронтационной риторики поможет снизить политическую напряженность и создаст пространство для изучения дипломатических путей", - добавил помощник.КНДР заявила, что 18-19 марта провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета была пущена из уезда Чхольсан провинции Пхенан-Пукто, пролетела 800 километров и разорвалась над установленным местом в Японском море на высоте 800 метров. Отмечалось, что тактические учения по отработке условной ядерной контратаки прошли "в напряженной ситуации", когда расширяются "безумные и агрессивные" крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи, а на Корейский полуостров массово перебрасываются ядерные стратегические вооружения американских войск.Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи на 7-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-ого созыва в сентябре заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание республикой ядерным оружием. А с 25 сентября по 9 октября проводились учения тактических ядерных подразделений КНДР, которые инспектировал лично Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20230320/oruzhie-1859110435.html
https://ria.ru/20230209/kndr-1850733005.html
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в мире, корейский полуостров, оон, японское море, сша, ким чен ын
В мире, Корейский полуостров, ООН, Японское море, США, Ким Чен Ын
Помощник генсека ООН заявил о росте напряженности на Корейском полуострове
Помощник генсека ООН Енча: ситуация на Корейском полуострове идет в неверном направлении
ООН, 20 мар – РИА Новости. Ситуация на корейском полуострове развивается в неверном направлении, напряженность растет, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.
"Ситуация на Корейском полуострове
продолжает развиваться в неверном направлении, напряженность продолжает расти без каких-либо ограничителей. Генсек ООН по-прежнему глубоко обеспокоен по поводу разногласий, которые не давали международному сообществу действовать по этому вопросу", - сказал Енча.
КНДР продолжит развивать ядерное оружие, считает эксперт
По его словам, Корейский полуостров должен быть зоной для сотрудничества.
"Есть ряд практических мер, которые могли бы снизить напряженность. Во-первых, КНДР следует предпринять немедленные шаги для возобновления диалога, ведущего к устойчивому миру и полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Сюда относится и воздержание КНДР от проведения дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет или ядерных испытаний", - указал он.
По его словам, каналы коммуникаций должны быть расширены - в частности между военными.
"Сокращение конфронтационной риторики поможет снизить политическую напряженность и создаст пространство для изучения дипломатических путей", - добавил помощник.
В Южной Корее анализируют новые вооружения с юбилейного парада в КНДР
КНДР заявила, что 18-19 марта провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета была пущена из уезда Чхольсан провинции Пхенан-Пукто, пролетела 800 километров и разорвалась над установленным местом в Японском море
на высоте 800 метров. Отмечалось, что тактические учения по отработке условной ядерной контратаки прошли "в напряженной ситуации", когда расширяются "безумные и агрессивные" крупномасштабные военные учения США
и Южной Кореи
, а на Корейский полуостров массово перебрасываются ядерные стратегические вооружения американских войск.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
в речи на 7-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-ого созыва в сентябре заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание республикой ядерным оружием. А с 25 сентября по 9 октября проводились учения тактических ядерных подразделений КНДР, которые инспектировал лично Ким Чен Ын.
Главы МИД G7 заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы