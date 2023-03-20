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Эксперт: необходимо усилить контроль за реализацией программ СГ - РИА Новости, 20.03.2023
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16:36 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kontrol-1859210965.html
Эксперт: необходимо усилить контроль за реализацией программ СГ
Эксперт: необходимо усилить контроль за реализацией программ СГ - РИА Новости, 20.03.2023
Эксперт: необходимо усилить контроль за реализацией программ СГ
Необходимо усилить контроль за процессом разработки и реализацией программ Союзного государства (СГ), сказал во время заседания комиссии Парламентского собрания РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:36
2023-03-20T16:36
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Необходимо усилить контроль за процессом разработки и реализацией программ Союзного государства (СГ), сказал во время заседания комиссии Парламентского собрания (ПС) по экономической политике, промышленности и торговле член комиссии Владимир Плякин."Касательно реализации всех программ СГ, возникает ощущение, что парламентарии заставляют их разработчиков "двигаться". Хотя, они сами заинтересованы и должны "бежать впереди паровоза". На мой взгляд, необходимо усилить контроль за реализацией, так как на сегодняшний день он недостаточный", - отметил парламентарий во время обсуждения итогов реализации программ СГ.Он отметил, что до момента принятия программы проходит от *нескольких* месяцев до даже нескольких лет и виной являются "бюрократические уловки", которые тормозят принятие решений."Необходимо усилить контроль и усилить желание разработки, принятия и реализации необходимой СГ программы, нужно работать на результат, а не для процесса", - резюмировал Плякин.Кроме того, в ходе заседания парламентарии обсудили работу министерств и ведомств Республики Беларусь и России по формированию единого научно-технологического пространства СГ, вопросы подготовки актуального перечня приоритетных научно-технических и инновационных программ и проектов, подвели итоги реализации Союзных программ в 2022 году, обсудили тему разработки новых программ и проектов, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Союзного государства в 2023–2024 годах.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия

Эксперт: необходимо усилить контроль за реализацией программ СГ

© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского собрания СГЗаседание комиссии ПС по экономической политике, промышленности и торговле
Заседание комиссии ПС по экономической политике, промышленности и торговле
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского собрания СГ
Заседание комиссии ПС по экономической политике, промышленности и торговле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Необходимо усилить контроль за процессом разработки и реализацией программ Союзного государства (СГ), сказал во время заседания комиссии Парламентского собрания (ПС) по экономической политике, промышленности и торговле член комиссии Владимир Плякин.
"Касательно реализации всех программ СГ, возникает ощущение, что парламентарии заставляют их разработчиков "двигаться". Хотя, они сами заинтересованы и должны "бежать впереди паровоза". На мой взгляд, необходимо усилить контроль за реализацией, так как на сегодняшний день он недостаточный", - отметил парламентарий во время обсуждения итогов реализации программ СГ.
Он отметил, что до момента принятия программы проходит от *нескольких* месяцев до даже нескольких лет и виной являются "бюрократические уловки", которые тормозят принятие решений.
"Необходимо усилить контроль и усилить желание разработки, принятия и реализации необходимой СГ программы, нужно работать на результат, а не для процесса", - резюмировал Плякин.
Заседание комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Союзные депутаты: проекты в сфере культуры требуют нового подхода
2 марта, 17:54
Кроме того, в ходе заседания парламентарии обсудили работу министерств и ведомств Республики Беларусь и России по формированию единого научно-технологического пространства СГ, вопросы подготовки актуального перечня приоритетных научно-технических и инновационных программ и проектов, подвели итоги реализации Союзных программ в 2022 году, обсудили тему разработки новых программ и проектов, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Союзного государства в 2023–2024 годах.
 
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