https://ria.ru/20230320/kontrol-1859210965.html

Эксперт: необходимо усилить контроль за реализацией программ СГ

Эксперт: необходимо усилить контроль за реализацией программ СГ - РИА Новости, 20.03.2023

Эксперт: необходимо усилить контроль за реализацией программ СГ

Необходимо усилить контроль за процессом разработки и реализацией программ Союзного государства (СГ), сказал во время заседания комиссии Парламентского собрания РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:36

2023-03-20T16:36

2023-03-20T16:36

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859209556_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_129b61d9b127e14cd855df7fc84329c5.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Необходимо усилить контроль за процессом разработки и реализацией программ Союзного государства (СГ), сказал во время заседания комиссии Парламентского собрания (ПС) по экономической политике, промышленности и торговле член комиссии Владимир Плякин."Касательно реализации всех программ СГ, возникает ощущение, что парламентарии заставляют их разработчиков "двигаться". Хотя, они сами заинтересованы и должны "бежать впереди паровоза". На мой взгляд, необходимо усилить контроль за реализацией, так как на сегодняшний день он недостаточный", - отметил парламентарий во время обсуждения итогов реализации программ СГ.Он отметил, что до момента принятия программы проходит от *нескольких* месяцев до даже нескольких лет и виной являются "бюрократические уловки", которые тормозят принятие решений."Необходимо усилить контроль и усилить желание разработки, принятия и реализации необходимой СГ программы, нужно работать на результат, а не для процесса", - резюмировал Плякин.Кроме того, в ходе заседания парламентарии обсудили работу министерств и ведомств Республики Беларусь и России по формированию единого научно-технологического пространства СГ, вопросы подготовки актуального перечня приоритетных научно-технических и инновационных программ и проектов, подвели итоги реализации Союзных программ в 2022 году, обсудили тему разработки новых программ и проектов, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Союзного государства в 2023–2024 годах.

https://ria.ru/20230302/proekty-1855449391.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия