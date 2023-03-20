https://ria.ru/20230320/kontrol-1859189794.html

В Белоруссии проконтролируют реализацию совместных с Россией инвестпроектов

В Белоруссии проконтролируют реализацию совместных с Россией инвестпроектов - РИА Новости, 20.03.2023

В Белоруссии проконтролируют реализацию совместных с Россией инвестпроектов

Председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Василий Герасимов сообщил, что ведомство намерено усилить контроль за ходом реализации... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:22

2023-03-20T16:22

2023-03-20T16:22

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

шос

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МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Василий Герасимов сообщил, что ведомство намерено усилить контроль за ходом реализации импортозамещающих инвестиционных проектов, в том числе финансируемых за счет российского кредита. В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. "Усилим контроль за ходом реализации перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов, в том числе финансируемых Российской Федерацией, обеспечением импортонезависимости страны в целом", - сказал Герасимов, выступая в парламенте страны в понедельник. Говоря о задачах комитета на 2023 год, он сообщил, что ведомство продолжит контролировать расходование средств бюджета Белоруссии, проведет проверку целевого использования средств бюджета белорусско-российского Союзного государства. В этой связи он рассказал, что в рамках Союзного государства Комитет государственного контроля совместно со Счетной палатой РФ осуществляет контроль за использованием средств бюджета Союзного государства, в том числе на реализацию союзных программ, мероприятий и проектов. По словам Герасимова, совместно с высшими органами финансового контроля государств – членов Евразийского экономического союза ежегодно проводится внешний аудит в органах ЕАЭС по вопросам использования средств бюджета ЕАЭС. Также на ежегодной основе проводятся проверки выполнения международных обязательств за распределением и перечислением ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС. Он рассказал, что в условиях новых реалий комитет уделял особое внимание развитию партнерских отношений с высшими органами финансового контроля стран азиатского региона, отношения с которыми имеют конструктивный, а во многих случаях дружественный характер. Глава комитета напомнил, что в марте подписан меморандум о сотрудничестве с государственным контрольно-ревизионным управлением Китая. "Общих тем у двух контрольных ведомств много, основная цель – способствовать безусловному выполнению достигнутых договоренностей между главами двух государств, в том числе по реализации важнейших инвестпроектов. Сотрудничество с контрольным органом Китая будет происходить как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в том числе в формате Шанхайской организации сотрудничества. В настоящее время комитет уже проводит работу по присоединению к формату сотрудничества высших органов финансового контроля в рамках ШОС", - добавил Герасимов. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20230225/soyuz-1854280746.html

https://ria.ru/20230122/eksport-1846657520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, евразийский экономический союз, шос