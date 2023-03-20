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У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии - РИА Новости, 20.03.2023
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03:13 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kontrnastuplenie-1859013258.html
У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии
У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии - РИА Новости, 20.03.2023
У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии
У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T03:13
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в мире
украина
чехия
киев
петр павел
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita.Он также отметил, что, по его мнению, контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев и что "окно возможности" открыто только в этом году. Далее, добавил Павел, Киеву будет непросто получить помощь из-за "истощения от войны". Под этим, прокомментировал лидер Чехии, понимается не только нехватку ресурсов и разрушение инфраструктуры, но и "усталость" стран Запада, которые оказывают поддержку Украине.США, предположил чешский президент, могут потерять интерес к спонсированию Украины уже в следующем году, а за снижением поддержки со стороны Америки последует и спад со стороны стран Европы.Ранее New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что из-за серьезных потерь командованию ВСУ придется выбирать между отправкой бойцов в Артемовск или проведением масштабного контрнаступленияНа фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230318/evroparlament-1858837408.html
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в мире, украина, чехия, киев, петр павел, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Чехия, Киев, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, НАТО
У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии

Президент Чехии Павел: у Украины есть только одна попытка на проведение контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita.
«

"Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления. Поэтому, если Украина примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее (Наступление. — Прим.ред.)", — заявил президент.

Он также отметил, что, по его мнению, контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев и что "окно возможности" открыто только в этом году. Далее, добавил Павел, Киеву будет непросто получить помощь из-за "истощения от войны". Под этим, прокомментировал лидер Чехии, понимается не только нехватку ресурсов и разрушение инфраструктуры, но и "усталость" стран Запада, которые оказывают поддержку Украине.
США, предположил чешский президент, могут потерять интерес к спонсированию Украины уже в следующем году, а за снижением поддержки со стороны Америки последует и спад со стороны стран Европы.
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На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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