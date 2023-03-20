https://ria.ru/20230320/kontrnastuplenie-1859013258.html

У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии

У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии - РИА Новости, 20.03.2023

У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии

У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T03:13

2023-03-20T03:13

2023-03-20T03:13

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. У Украины в этом году есть только одна попытка провести контрнаступление, рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita.Он также отметил, что, по его мнению, контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев и что "окно возможности" открыто только в этом году. Далее, добавил Павел, Киеву будет непросто получить помощь из-за "истощения от войны". Под этим, прокомментировал лидер Чехии, понимается не только нехватку ресурсов и разрушение инфраструктуры, но и "усталость" стран Запада, которые оказывают поддержку Украине.США, предположил чешский президент, могут потерять интерес к спонсированию Украины уже в следующем году, а за снижением поддержки со стороны Америки последует и спад со стороны стран Европы.Ранее New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что из-за серьезных потерь командованию ВСУ придется выбирать между отправкой бойцов в Артемовск или проведением масштабного контрнаступленияНа фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230318/evroparlament-1858837408.html

https://ria.ru/20230319/vsu-1858877644.html

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в мире, украина, чехия, киев, петр павел, вооруженные силы украины, нато