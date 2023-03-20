Рейтинг@Mail.ru
Сирия возмутилась, что конференция помощи в Брюсселе прошла без ее участия - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/konferentsiya-1859286670.html
Сирия возмутилась, что конференция помощи в Брюсселе прошла без ее участия
Сирия возмутилась, что конференция помощи в Брюсселе прошла без ее участия - РИА Новости, 20.03.2023
Сирия возмутилась, что конференция помощи в Брюсселе прошла без ее участия
Сирия выражает негодование в связи с тем, что донорская конференция в Брюсселе по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии прошла... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:27
2023-03-20T19:27
в мире
сирия
турция
брюссель
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0f21b47581074a3a2d45215de7e39625.jpg
КАИР, 20 мар - РИА Новости. Сирия выражает негодование в связи с тем, что донорская конференция в Брюсселе по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии прошла без какой-либо координации с правительством страны и приглашения ее представителей, заявило сирийское министерство иностранных дел. Ранее представитель ЕС сообщил журналистам, что Евросоюз не пригласил представителей Сирии на донорскую конференцию по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения. "Сирийская Арабская Республика выражает негодование в связи с тем, что так называемая "Брюссельская донорская конференция по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции" прошла без координации с сирийским правительством, представляющим страну, которую постигла эта катастрофа, или приглашения принять участие", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство САНА. Как отметило министерство, послание сирийцев организаторам и участникам этой конференции заключается в том, что минимальное улучшение условий жизни пострадавших от землетрясения требует, в первую очередь, искренней политической воли и отмены политики коллективного наказания сирийского народа. Евросоюз не контактирует официально с действующим сирийским правительством, против которого он ввел санкции. ЕС оказывает помощь сирийским беженцам через международные организации. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в пятницу сообщил, что всего из России доставлено 1583 тонны гуманитарного груза в пострадавшие от землетрясения районы арабской республики.
https://ria.ru/20230320/vosstanovlenie-1859188548.html
https://ria.ru/20230319/ekvador-1858886711.html
сирия
турция
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_13cd3916d674c03703e67717ded1c162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, брюссель, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Турция, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Евросоюз, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Сирия возмутилась, что конференция помощи в Брюсселе прошла без ее участия

Сирия возмутилась, что конференция помощи после землетрясений в Брюсселе прошла без нее

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Сирийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 20 мар - РИА Новости. Сирия выражает негодование в связи с тем, что донорская конференция в Брюсселе по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии прошла без какой-либо координации с правительством страны и приглашения ее представителей, заявило сирийское министерство иностранных дел.
Ранее представитель ЕС сообщил журналистам, что Евросоюз не пригласил представителей Сирии на донорскую конференцию по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения.
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
ЕК выделит миллиард евро Турции на восстановление после землетрясений
Вчера, 16:02
"Сирийская Арабская Республика выражает негодование в связи с тем, что так называемая "Брюссельская донорская конференция по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции" прошла без координации с сирийским правительством, представляющим страну, которую постигла эта катастрофа, или приглашения принять участие", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство САНА.
Как отметило министерство, послание сирийцев организаторам и участникам этой конференции заключается в том, что минимальное улучшение условий жизни пострадавших от землетрясения требует, в первую очередь, искренней политической воли и отмены политики коллективного наказания сирийского народа.
Евросоюз не контактирует официально с действующим сирийским правительством, против которого он ввел санкции. ЕС оказывает помощь сирийским беженцам через международные организации. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику.
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в пятницу сообщил, что всего из России доставлено 1583 тонны гуманитарного груза в пострадавшие от землетрясения районы арабской республики.
Рухнувшее после землетрясения здание в Мачале, Эквадор - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Президент Эквадора посетил районы, пострадавшие от землетрясения
19 марта, 08:51
 
В миреСирияТурцияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельЕврокомиссияЕвросоюзСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала