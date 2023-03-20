https://ria.ru/20230320/konferentsiya-1859286670.html

Сирия возмутилась, что конференция помощи в Брюсселе прошла без ее участия

Сирия возмутилась, что конференция помощи в Брюсселе прошла без ее участия - РИА Новости, 20.03.2023

Сирия возмутилась, что конференция помощи в Брюсселе прошла без ее участия

Сирия выражает негодование в связи с тем, что донорская конференция в Брюсселе по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии прошла... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:27

2023-03-20T19:27

2023-03-20T19:27

в мире

сирия

турция

брюссель

урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

еврокомиссия

евросоюз

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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Сирия выражает негодование в связи с тем, что донорская конференция в Брюсселе по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии прошла без какой-либо координации с правительством страны и приглашения ее представителей, заявило сирийское министерство иностранных дел. Ранее представитель ЕС сообщил журналистам, что Евросоюз не пригласил представителей Сирии на донорскую конференцию по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выделит один миллиард евро для Турции и более ста миллионов евро для Сирии на восстановление после землетрясения. "Сирийская Арабская Республика выражает негодование в связи с тем, что так называемая "Брюссельская донорская конференция по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции" прошла без координации с сирийским правительством, представляющим страну, которую постигла эта катастрофа, или приглашения принять участие", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство САНА. Как отметило министерство, послание сирийцев организаторам и участникам этой конференции заключается в том, что минимальное улучшение условий жизни пострадавших от землетрясения требует, в первую очередь, искренней политической воли и отмены политики коллективного наказания сирийского народа. Евросоюз не контактирует официально с действующим сирийским правительством, против которого он ввел санкции. ЕС оказывает помощь сирийским беженцам через международные организации. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в пятницу сообщил, что всего из России доставлено 1583 тонны гуманитарного груза в пострадавшие от землетрясения районы арабской республики.

https://ria.ru/20230320/vosstanovlenie-1859188548.html

https://ria.ru/20230319/ekvador-1858886711.html

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в мире, сирия, турция, брюссель, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, сильное землетрясение в турции и сирии