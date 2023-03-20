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На Украине пресекли деятельность якобы подпольных ячеек "Компартии СССР"
На Украине пресекли деятельность якобы подпольных ячеек "Компартии СССР" - РИА Новости, 20.03.2023
На Украине пресекли деятельность якобы подпольных ячеек "Компартии СССР"
Служба безопасности Украины утверждает, что пресекла в шести областях деятельность якобы "подпольных ячеек" "Коммунистической партии Советского Союза". РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:11
2023-03-20T12:11
2023-03-20T12:11
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что пресекла в шести областях деятельность якобы "подпольных ячеек" "Коммунистической партии Советского Союза". "В результате спецоперации в Киеве и еще шести регионах нашего государства нейтрализованы подпольные ячейки так называемой "Коммунистической партии Советского Союза", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. В ведомстве утверждают, что активисты партии якобы должны были призывать к поддержке российской армии и собирать разведданные. "К собственным ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР", - заявили в СБУ. Во время обысков, по данным ведомства, найдены российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы, агитационные материалы. В отношении одного из организаторов объединения возбуждено уголовное дело по двум статьям. По каким именно, в СБУ не уточнили. "Коммунистическая партия Советского Союза" прекратила свое существование в 1991 году.
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Служба безопасности Украины
На Украине пресекли деятельность якобы подпольных ячеек "Компартии СССР"
СБУ утверждает, что пресекла деятельность якобы подпольных ячеек "Компартии СССР"
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости.
Служба безопасности Украины утверждает, что пресекла
в шести областях деятельность якобы "подпольных ячеек" "Коммунистической партии Советского Союза".
"В результате спецоперации в Киеве
и еще шести регионах нашего государства нейтрализованы подпольные ячейки так называемой "Коммунистической партии Советского Союза", - говорится в сообщении СБУ
в Telegram-канале.
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В ведомстве утверждают, что активисты партии якобы должны были призывать к поддержке российской армии и собирать разведданные.
"К собственным ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР", - заявили в СБУ.
Во время обысков, по данным ведомства, найдены российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы, агитационные материалы. В отношении одного из организаторов объединения возбуждено уголовное дело по двум статьям. По каким именно, в СБУ не уточнили.
"Коммунистическая партия Советского Союза" прекратила свое существование в 1991 году.
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