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Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая - РИА Новости, 20.03.2023
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17:34 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kitay-1859247972.html
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Китай благодарен России за поддержку. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:34
2023-03-20T17:34
в мире
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Китай благодарен России за поддержку. Си Цзиньпин посещает РФ с государственным визитом 20-22 марта. "В деле развития китайско-российского международного стратегического партнерства мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны, в этом процессе добиться, конечно, развития и процветания наших стран", - добавил лидер КНР.Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права.
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая

Си Цзиньпин на встрече с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Китая

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Китай благодарен России за поддержку.
Си Цзиньпин посещает РФ с государственным визитом 20-22 марта.
«
"Я вам очень признателен, что всегда, за все последние годы в отношении к развитию в Китае вы всегда положительным образом к нам относитесь, вы всегда нас поддерживаете. Конечно, мы это ощущаем, мы вам благодарны", - сказал Си Цзиньпин в начале встречи.
"В деле развития китайско-российского международного стратегического партнерства мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны, в этом процессе добиться, конечно, развития и процветания наших стран", - добавил лидер КНР.
Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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Вчера, 08:00
 
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