https://ria.ru/20230320/kitay-1859247972.html
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая - РИА Новости, 20.03.2023
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Китай благодарен России за поддержку. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:34
2023-03-20T17:34
2023-03-20T17:34
в мире
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си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Китай благодарен России за поддержку. Си Цзиньпин посещает РФ с государственным визитом 20-22 марта. "В деле развития китайско-российского международного стратегического партнерства мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны, в этом процессе добиться, конечно, развития и процветания наших стран", - добавил лидер КНР.Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая
Си Цзиньпин на встрече с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Китая
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Китай благодарен России за поддержку.
Си Цзиньпин посещает РФ с государственным визитом 20-22 марта.
«
"Я вам очень признателен, что всегда, за все последние годы в отношении к развитию в Китае вы всегда положительным образом к нам относитесь, вы всегда нас поддерживаете. Конечно, мы это ощущаем, мы вам благодарны", - сказал Си Цзиньпин в начале встречи.
"В деле развития китайско-российского международного стратегического партнерства мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны, в этом процессе добиться, конечно, развития и процветания наших стран", - добавил лидер КНР.
Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права.
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву