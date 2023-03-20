https://ria.ru/20230320/kitay-1859247972.html

Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая

Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин поблагодарил Россию за поддержку Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Китай благодарен России за поддержку. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:34

2023-03-20T17:34

2023-03-20T17:34

в мире

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Китай благодарен России за поддержку. Си Цзиньпин посещает РФ с государственным визитом 20-22 марта. "В деле развития китайско-российского международного стратегического партнерства мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны, в этом процессе добиться, конечно, развития и процветания наших стран", - добавил лидер КНР.Визит Си Цзиньпина в Россию - первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин