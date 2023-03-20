Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов
Путин уверен, что под председательством Си Цзиньпина Китай добьется еще больших успехов
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что под председательством Си Цзиньпина Китай добьется еще больших успехов.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Общение лидеров проходит в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.
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"Уверен, под Вашим руководством Китай сделает дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, который Вы ставите, председатель", - обратился глава РФ к председателю КНР во время неформальной встречи в Кремле.