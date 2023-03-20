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Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов - РИА Новости, 20.03.2023
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17:10 20.03.2023 (обновлено: 17:21 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859235035.html
Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов
Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов - РИА Новости, 20.03.2023
Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что под председательством Си Цзиньпина Китай добьется еще больших успехов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:10
2023-03-20T17:21
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что под председательством Си Цзиньпина Китай добьется еще больших успехов. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Общение лидеров проходит в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.
https://ria.ru/20230320/kitay-1859229220.html
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов

Путин уверен, что под председательством Си Цзиньпина Китай добьется еще больших успехов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что под председательством Си Цзиньпина Китай добьется еще больших успехов.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Общение лидеров проходит в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.
«
"Уверен, под Вашим руководством Китай сделает дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, который Вы ставите, председатель", - обратился глава РФ к председателю КНР во время неформальной встречи в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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