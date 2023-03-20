https://ria.ru/20230320/kitay-1859235035.html

Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов

Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов - РИА Новости, 20.03.2023

Путин: под председательством Си Цзиньпина КНР добьется еще больших успехов

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что под председательством Си Цзиньпина Китай добьется еще больших успехов. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:10

2023-03-20T17:10

2023-03-20T17:21

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что под председательством Си Цзиньпина Китай добьется еще больших успехов. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кортеж председателя КНР подъехал к входу в президентскую резиденцию, где его встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. Общение лидеров проходит в формате тет-а-тет в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.

https://ria.ru/20230320/kitay-1859229220.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, си цзиньпин, владимир путин