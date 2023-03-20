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Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран - РИА Новости, 20.03.2023
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17:02 20.03.2023 (обновлено: 17:20 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859229220.html
Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран
Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран - РИА Новости, 20.03.2023
Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран
Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае сильная экономика и управление, она намного более эффективная, чем в других странах. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:02
2023-03-20T17:20
китай
владимир путин
си цзиньпин
россия
экономика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае сильная экономика и управление, она намного более эффективная, чем в других странах. "В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективна, чем в других странах", - сообщил глава государства во время неформальной встречи в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин добавил, что это "очевидный факт".
https://ria.ru/20230315/kitay-1857866819.html
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китай, владимир путин, си цзиньпин, россия, экономика
Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Экономика
Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран

Президент России Путин: в Китае сильная и эффективная экономика на фоне других стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае сильная экономика и управление, она намного более эффективная, чем в других странах.
"В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективна, чем в других странах", - сообщил глава государства во время неформальной встречи в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин добавил, что это "очевидный факт".
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