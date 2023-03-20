https://ria.ru/20230320/kitay-1859229220.html
Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран
Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран - РИА Новости, 20.03.2023
Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран
Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае сильная экономика и управление, она намного более эффективная, чем в других странах. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:02
2023-03-20T17:02
2023-03-20T17:20
китай
владимир путин
си цзиньпин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859268687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4204a2be17e124eb6feb4a52b87544e5.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае сильная экономика и управление, она намного более эффективная, чем в других странах. "В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективна, чем в других странах", - сообщил глава государства во время неформальной встречи в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин добавил, что это "очевидный факт".
https://ria.ru/20230315/kitay-1857866819.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859268687_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a08046eb895d44269b7463c6c1eb96aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владимир путин, си цзиньпин, россия, экономика
Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Экономика
Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран
Президент России Путин: в Китае сильная и эффективная экономика на фоне других стран