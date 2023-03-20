https://ria.ru/20230320/kitay-1859229220.html

Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран

Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран - РИА Новости, 20.03.2023

Путин назвал экономику Китая сильной и эффективной на фоне других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае сильная экономика и управление, она намного более эффективная, чем в других странах. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:02

2023-03-20T17:02

2023-03-20T17:20

китай

владимир путин

си цзиньпин

россия

экономика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае сильная экономика и управление, она намного более эффективная, чем в других странах. "В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективна, чем в других странах", - сообщил глава государства во время неформальной встречи в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин добавил, что это "очевидный факт".

https://ria.ru/20230315/kitay-1857866819.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, владимир путин, си цзиньпин, россия, экономика