Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений
Путин заявил о существенных шагах в развитии отношений России и Китая за десять лет
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Существенные шаги в развитии отношений России и Китая сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Символично, что ровно 10 лет назад мы с вами встречались - вы совершили свой первый визит в качестве председателя Китайской Народной Республики в Россию. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений", - сказал Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином.
Путин добавил, что "более, чем в два раза увеличился" торговый оборот России и Китая, и что сейчас он составляет 185 миллиардов долларов.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.