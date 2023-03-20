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Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений - РИА Новости, 20.03.2023
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16:59 20.03.2023 (обновлено: 17:20 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859227521.html
Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений
Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений - РИА Новости, 20.03.2023
Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений
Существенные шаги в развитии отношений России и Китая сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:59
2023-03-20T17:20
экономика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Существенные шаги в развитии отношений России и Китая сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин добавил, что "более, чем в два раза увеличился" торговый оборот России и Китая, и что сейчас он составляет 185 миллиардов долларов.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений

Путин заявил о существенных шагах в развитии отношений России и Китая за десять лет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Существенные шаги в развитии отношений России и Китая сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Символично, что ровно 10 лет назад мы с вами встречались - вы совершили свой первый визит в качестве председателя Китайской Народной Республики в Россию. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений", - сказал Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином.
Путин добавил, что "более, чем в два раза увеличился" торговый оборот России и Китая, и что сейчас он составляет 185 миллиардов долларов.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
Вчера, 00:00
 
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