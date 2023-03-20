https://ria.ru/20230320/kitay-1859227521.html

Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений

Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений - РИА Новости, 20.03.2023

Путин: Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии отношений

Существенные шаги в развитии отношений России и Китая сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:59

2023-03-20T16:59

2023-03-20T17:20

экономика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Существенные шаги в развитии отношений России и Китая сделаны за последние 10 лет, более чем в два раза увеличился торговый оборот, сейчас он составляет 185 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин добавил, что "более, чем в два раза увеличился" торговый оборот России и Китая, и что сейчас он составляет 185 миллиардов долларов.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин