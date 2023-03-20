Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:17 20.03.2023 (обновлено: 20:51 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/kitay-1859115985.html
Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая
Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая - РИА Новости, 20.03.2023
Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая
Активный рост взаимных турпоездок между Россией и Китаем начнется только после введения "безвиза" для групп, возобновления специальных туристических рейсов и... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:17
2023-03-20T20:51
туризм
туризм
новости - туризм
китай
российский союз туриндустрии (рст)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854551130_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_9e43408d236775db97305b6ce8a6f703.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Активный рост взаимных турпоездок между Россией и Китаем начнется только после введения "безвиза" для групп, возобновления специальных туристических рейсов и возможности оплаты услуг банковскими картами, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Сейчас все виды виз возможны для подачи, в первую очередь, деловые, учебные, а также с целью самостоятельных и приграничных поездок. Но это платные разрешения на въезд, что сдерживает граждан. С учетом того, что три года визы не выдавали, сейчас из-за ограниченных возможностей есть спрос на их получение", — сказал Горин. Для восстановления двусторонних визитов необходимо разрешить безвизовые групповые поездки, их условия сейчас технически согласовываются, предполагается, что списки будут оцифрованы. В 2019 году из 1,5 миллиона китайцев, которые въехали в РФ, 1,2 миллиона приходилось на поездки безвизовых групп, добавил он. Собеседник отметил, что туризм между Россией и Китаем также сдерживает подорожавшая авиаперевозка: сейчас перелет в обе стороны обходится в 60-70 тысяч рублей. Отрасль ждет увеличения числа рейсов и появление чартеров, тогда путевки будут более доступными, пояснил вице-президент РСТ. "Сейчас объем перевозки в разы меньше, чем до пандемии. Но постепенно авиакомпании рассматривают расширение полетных программ. Здесь нужно учитывать, что Китай не принимает самолеты, имеющие двойную регистрацию. Однако до 2020 года в РФ летало 11 китайских перевозчиков", — добавил Горин. Вице-президент РСТ также сообщил о том, что росту взаимного турпотока мешает отсутствие возможности пользоваться картами. "Пластик" российских банков не работает за рубежом, так же как и иностранный — в РФ. Надеемся на будущую "карту туриста", которую сейчас разрабатывают", — сказал Горин.
https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854551130_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_eb8dd44cb249028660ff17d1d5bd138c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая

РСТ: росту числа турпоездок между Россией и Китаем мешает отсутствие чартеров и "безвиза"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Активный рост взаимных турпоездок между Россией и Китаем начнется только после введения "безвиза" для групп, возобновления специальных туристических рейсов и возможности оплаты услуг банковскими картами, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Сейчас все виды виз возможны для подачи, в первую очередь, деловые, учебные, а также с целью самостоятельных и приграничных поездок. Но это платные разрешения на въезд, что сдерживает граждан. С учетом того, что три года визы не выдавали, сейчас из-за ограниченных возможностей есть спрос на их получение", — сказал Горин.
Для восстановления двусторонних визитов необходимо разрешить безвизовые групповые поездки, их условия сейчас технически согласовываются, предполагается, что списки будут оцифрованы. В 2019 году из 1,5 миллиона китайцев, которые въехали в РФ, 1,2 миллиона приходилось на поездки безвизовых групп, добавил он.
Собеседник отметил, что туризм между Россией и Китаем также сдерживает подорожавшая авиаперевозка: сейчас перелет в обе стороны обходится в 60-70 тысяч рублей. Отрасль ждет увеличения числа рейсов и появление чартеров, тогда путевки будут более доступными, пояснил вице-президент РСТ.
"Сейчас объем перевозки в разы меньше, чем до пандемии. Но постепенно авиакомпании рассматривают расширение полетных программ. Здесь нужно учитывать, что Китай не принимает самолеты, имеющие двойную регистрацию. Однако до 2020 года в РФ летало 11 китайских перевозчиков", — добавил Горин.
Вице-президент РСТ также сообщил о том, что росту взаимного турпотока мешает отсутствие возможности пользоваться картами. "Пластик" российских банков не работает за рубежом, так же как и иностранный — в РФ. Надеемся на будущую "карту туриста", которую сейчас разрабатывают", — сказал Горин.
Торжественные мероприятия в Цюйфу в храме Конфуция - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Китай открыт, но есть вопросы: новые правила отдыха в Поднебесной
15 марта, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала