https://ria.ru/20230320/kitay-1859115985.html

Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая

Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая - РИА Новости, 20.03.2023

Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая

Активный рост взаимных турпоездок между Россией и Китаем начнется только после введения "безвиза" для групп, возобновления специальных туристических рейсов и... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:17

2023-03-20T18:17

2023-03-20T20:51

туризм

туризм

новости - туризм

китай

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Активный рост взаимных турпоездок между Россией и Китаем начнется только после введения "безвиза" для групп, возобновления специальных туристических рейсов и возможности оплаты услуг банковскими картами, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Сейчас все виды виз возможны для подачи, в первую очередь, деловые, учебные, а также с целью самостоятельных и приграничных поездок. Но это платные разрешения на въезд, что сдерживает граждан. С учетом того, что три года визы не выдавали, сейчас из-за ограниченных возможностей есть спрос на их получение", — сказал Горин. Для восстановления двусторонних визитов необходимо разрешить безвизовые групповые поездки, их условия сейчас технически согласовываются, предполагается, что списки будут оцифрованы. В 2019 году из 1,5 миллиона китайцев, которые въехали в РФ, 1,2 миллиона приходилось на поездки безвизовых групп, добавил он. Собеседник отметил, что туризм между Россией и Китаем также сдерживает подорожавшая авиаперевозка: сейчас перелет в обе стороны обходится в 60-70 тысяч рублей. Отрасль ждет увеличения числа рейсов и появление чартеров, тогда путевки будут более доступными, пояснил вице-президент РСТ. "Сейчас объем перевозки в разы меньше, чем до пандемии. Но постепенно авиакомпании рассматривают расширение полетных программ. Здесь нужно учитывать, что Китай не принимает самолеты, имеющие двойную регистрацию. Однако до 2020 года в РФ летало 11 китайских перевозчиков", — добавил Горин. Вице-президент РСТ также сообщил о том, что росту взаимного турпотока мешает отсутствие возможности пользоваться картами. "Пластик" российских банков не работает за рубежом, так же как и иностранный — в РФ. Надеемся на будущую "карту туриста", которую сейчас разрабатывают", — сказал Горин.

https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, российский союз туриндустрии (рст)