https://ria.ru/20230320/kinozaly-1859239723.html

В Якутии создадут 17 новых кинозалов благодаря проектору "Экстра Синема"

В Якутии создадут 17 новых кинозалов благодаря проектору "Экстра Синема" - РИА Новости, 20.03.2023

В Якутии создадут 17 новых кинозалов благодаря проектору "Экстра Синема"

В Якутии создадут 17 новых кинозалов в 13 районах республики благодаря системе проката "Экстра Синема", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:20

2023-03-20T17:20

2023-03-20T17:20

республика саха (якутия)

москва

михаил мишустин

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 мар – РИА Новости. В Якутии создадут 17 новых кинозалов в 13 районах республики благодаря системе проката "Экстра Синема", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в августе 2022 года премьер-министру Михаилу Мишустину показали новый отечественный кинопроектор "Экстра Синема". Комплектующие проектора - из Китая, сборка производится в Якутии, тут же разработано и программное обеспечение для аппарата. Оборудование представляет собой полноценную эко-систему для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы "Пушкинская карта". Один из таких кинопроекторов направят в город Кировское ДНР, которому Якутия помогает восстановиться для мирной жизни. По данным региональных властей, в созданной системе проката "Экстра Синема" на сегодня подключено десять сельских кинозалов. "Еще более 22 тысяч жителей республики получат возможность смотреть кино на широком экране. В Якутии создадут 17 новых кинозалов в 13 районах республики. По словам директора системы проката "Экстра Синема" Петра Чиряева, в данное время заключаются контракты с прошедшими конкурсный отбор организациями культуры", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что помимо кино, "Экстра Синема" сможет воспроизводить в рамках нацпроекта "Культура" мероприятия федерального проекта "Виртуальный концертный зал". Кроме того, в апреле запускают зал в Центральном доме Российской Армии в Москве. "Ведутся переговоры с министерством обороны для внедрения системы в подразделения Минобороны на территории РФ", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230301/konkurs-1855129002.html

https://ria.ru/20221220/nikolaev-1839915000.html

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москва, михаил мишустин, республика саха (якутия)