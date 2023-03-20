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В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов - РИА Новости, 20.03.2023
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Липецкая область
 
13:30 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kapremont-1859103926.html
В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов
В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов - РИА Новости, 20.03.2023
В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов
В муниципалитетах Липецкой области начался сезон капитального ремонта в многоквартирных домах, который продлится вплоть до октября; за это время планируется... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:30
2023-03-20T13:30
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
жкх
капремонт
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ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. В муниципалитетах Липецкой области начался сезон капитального ремонта в многоквартирных домах, который продлится вплоть до октября; за это время планируется отремонтировать более 200 зданий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в 2023 году в рамках региональной программы будет проведено почти 730 видов ремонтных работ, половина из которых – обновление инженерных систем многоквартирных домов: теплоснабжение, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения.По словам губернатора области, сейчас капремонт начался в первых 24 домах. Работы контролируют специалисты регионального Фонда капремонта и сторонней организации строительного контроля."Капитально отремонтированные дома не просто становятся более комфортными, но и внешне облагораживаются. Улучшается облик всей улицы", – отметил Игорь Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, жкх, капремонт
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ, Капремонт

В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМаляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Маляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Маляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. В муниципалитетах Липецкой области начался сезон капитального ремонта в многоквартирных домах, который продлится вплоть до октября; за это время планируется отремонтировать более 200 зданий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что всего в 2023 году в рамках региональной программы будет проведено почти 730 видов ремонтных работ, половина из которых – обновление инженерных систем многоквартирных домов: теплоснабжение, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения.
По словам губернатора области, сейчас капремонт начался в первых 24 домах. Работы контролируют специалисты регионального Фонда капремонта и сторонней организации строительного контроля.
"Капитально отремонтированные дома не просто становятся более комфортными, но и внешне облагораживаются. Улучшается облик всей улицы", – отметил Игорь Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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15 марта, 10:56
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЖКХКапремонт
 
 
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