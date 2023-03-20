https://ria.ru/20230320/kapremont-1859103926.html

В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов

В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов - РИА Новости, 20.03.2023

В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов

В муниципалитетах Липецкой области начался сезон капитального ремонта в многоквартирных домах, который продлится вплоть до октября; за это время планируется... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:30

2023-03-20T13:30

2023-03-20T13:30

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

жкх

капремонт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740422203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e643f64a16f189424bab18d5cf3b2544.jpg

ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. В муниципалитетах Липецкой области начался сезон капитального ремонта в многоквартирных домах, который продлится вплоть до октября; за это время планируется отремонтировать более 200 зданий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в 2023 году в рамках региональной программы будет проведено почти 730 видов ремонтных работ, половина из которых – обновление инженерных систем многоквартирных домов: теплоснабжение, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения.По словам губернатора области, сейчас капремонт начался в первых 24 домах. Работы контролируют специалисты регионального Фонда капремонта и сторонней организации строительного контроля."Капитально отремонтированные дома не просто становятся более комфортными, но и внешне облагораживаются. Улучшается облик всей улицы", – отметил Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20230315/natsproekt-1857962892.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, жкх, капремонт