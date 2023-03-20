https://ria.ru/20230320/kapremont-1859103926.html
В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов
В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов - РИА Новости, 20.03.2023
В Липецкой области капитально отремонтируют более 200 жилых домов
В муниципалитетах Липецкой области начался сезон капитального ремонта в многоквартирных домах, который продлится вплоть до октября; за это время планируется... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:30
2023-03-20T13:30
2023-03-20T13:30
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
жкх
капремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740422203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e643f64a16f189424bab18d5cf3b2544.jpg
ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. В муниципалитетах Липецкой области начался сезон капитального ремонта в многоквартирных домах, который продлится вплоть до октября; за это время планируется отремонтировать более 200 зданий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в 2023 году в рамках региональной программы будет проведено почти 730 видов ремонтных работ, половина из которых – обновление инженерных систем многоквартирных домов: теплоснабжение, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения.По словам губернатора области, сейчас капремонт начался в первых 24 домах. Работы контролируют специалисты регионального Фонда капремонта и сторонней организации строительного контроля."Капитально отремонтированные дома не просто становятся более комфортными, но и внешне облагораживаются. Улучшается облик всей улицы", – отметил Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20230315/natsproekt-1857962892.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740422203_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b4cb973a37df11e109d3b147d395532d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, жкх, капремонт
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ, Капремонт
ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. В муниципалитетах Липецкой области начался сезон капитального ремонта в многоквартирных домах, который продлится вплоть до октября; за это время планируется отремонтировать более 200 зданий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что всего в 2023 году в рамках региональной программы будет проведено почти 730 видов ремонтных работ, половина из которых – обновление инженерных систем многоквартирных домов: теплоснабжение, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения.
По словам губернатора области, сейчас капремонт начался в первых 24 домах. Работы контролируют специалисты регионального Фонда капремонта и сторонней организации строительного контроля.
"Капитально отремонтированные дома не просто становятся более комфортными, но и внешне облагораживаются. Улучшается облик всей улицы", – отметил Игорь Артамонов
.
В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения