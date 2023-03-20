https://ria.ru/20230320/kadyrov-1859323886.html

Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации

Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.03.2023

Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры зачисток чеченскими омоновцами жилого сектора в зоне проведения спецоперации на Украине. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T23:13

2023-03-20T23:13

2023-03-20T23:13

специальная военная операция на украине

украина

рамзан кадыров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 20 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры зачисток чеченскими омоновцами жилого сектора в зоне проведения спецоперации на Украине. "Четкая и слаженная работа чеченских омоновцев из "АХМАТ-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике дает заметные результаты... В ходе последних оперативных мероприятий омоновцы зачистили крупный жилой сектор в одном из освобожденных населенных пунктов. В результате этого разминировано несколько домовладений, обнаружены схроны с боеприпасами, а также учебные пособия по диверсионно-подрывной работе", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что заблаговременное разминирование и зачистка освобожденных территорий позволяет максимально обезопасить мирных жителей, что "является первоочередной задачей".

https://ria.ru/20230320/chechnya-1859114715.html

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украина, рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире