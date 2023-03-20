https://ria.ru/20230320/kadyrov-1859323886.html
Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации
Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.03.2023
Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры зачисток чеченскими омоновцами жилого сектора в зоне проведения спецоперации на Украине. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T23:13
2023-03-20T23:13
2023-03-20T23:13
специальная военная операция на украине
украина
рамзан кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 20 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры зачисток чеченскими омоновцами жилого сектора в зоне проведения спецоперации на Украине. "Четкая и слаженная работа чеченских омоновцев из "АХМАТ-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике дает заметные результаты... В ходе последних оперативных мероприятий омоновцы зачистили крупный жилой сектор в одном из освобожденных населенных пунктов. В результате этого разминировано несколько домовладений, обнаружены схроны с боеприпасами, а также учебные пособия по диверсионно-подрывной работе", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что заблаговременное разминирование и зачистка освобожденных территорий позволяет максимально обезопасить мирных жителей, что "является первоочередной задачей".
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украина, рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Рамзан Кадыров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), В мире
Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации
Кадыров показал кадры зачисток чеченскими омоновцами жилого сектора в зоне спецоперации