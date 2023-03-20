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США не позволили журналистам рассказать правду об Ираке, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2023
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20:23 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/irak-1859299577.html
США не позволили журналистам рассказать правду об Ираке, заявил эксперт
США не позволили журналистам рассказать правду об Ираке, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2023
США не позволили журналистам рассказать правду об Ираке, заявил эксперт
Журналисты, освещающие войну в Ираке, находясь в танках армии США, не смогли рассказать о реальных зверствах, которые были совершены, заявил исполнительный... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:23
2023-03-20T20:23
в мире
ирак
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саддам хусейн
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исламское государство
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Журналисты, освещающие войну в Ираке, находясь в танках армии США, не смогли рассказать о реальных зверствах, которые были совершены, заявил исполнительный директор "Женевского международного центра правосудия" (GICJ), главного представителя Международной организации юристов в ООН Наджи Харадж. "США впервые использовали интегрированных журналистов во время вторжения в Ирак. Таким образом, у журналистов не было свободы самим сообщать о войне. Они должны были попасть в американские или британские танки, а затем написать свои статьи. Конечно, военные, офицеры, видели эти статьи и читали их перед публикацией. Таким образом, большинство репортажей во время войны было написано этими интегрированными журналистами. И, к сожалению, я бы сказал, что в результате они не отражали зверств, которые произошли в то время", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, ирак, сша, россия, саддам хусейн, оон, исламское государство
В мире, Ирак, США, Россия, Саддам Хусейн, ООН, Исламское государство
США не позволили журналистам рассказать правду об Ираке, заявил эксперт

Эксперт Харадж: США не позволили освещающим войну в Ираке журналистам рассказать правду

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Баладе, Ирак. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Журналисты, освещающие войну в Ираке, находясь в танках армии США, не смогли рассказать о реальных зверствах, которые были совершены, заявил исполнительный директор "Женевского международного центра правосудия" (GICJ), главного представителя Международной организации юристов в ООН Наджи Харадж.
"США впервые использовали интегрированных журналистов во время вторжения в Ирак. Таким образом, у журналистов не было свободы самим сообщать о войне. Они должны были попасть в американские или британские танки, а затем написать свои статьи. Конечно, военные, офицеры, видели эти статьи и читали их перед публикацией. Таким образом, большинство репортажей во время войны было написано этими интегрированными журналистами. И, к сожалению, я бы сказал, что в результате они не отражали зверств, которые произошли в то время", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Вторжение США в Ирак осталось безнаказанным, заявил эксперт
Вчера, 14:41
 
В миреИракСШАРоссияСаддам ХусейнООНИсламское государство
 
 
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