США не позволили журналистам рассказать правду об Ираке, заявил эксперт
Эксперт Харадж: США не позволили освещающим войну в Ираке журналистам рассказать правду
© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Баладе, Ирак. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Журналисты, освещающие войну в Ираке, находясь в танках армии США, не смогли рассказать о реальных зверствах, которые были совершены, заявил исполнительный директор "Женевского международного центра правосудия" (GICJ), главного представителя Международной организации юристов в ООН Наджи Харадж.
"США впервые использовали интегрированных журналистов во время вторжения в Ирак. Таким образом, у журналистов не было свободы самим сообщать о войне. Они должны были попасть в американские или британские танки, а затем написать свои статьи. Конечно, военные, офицеры, видели эти статьи и читали их перед публикацией. Таким образом, большинство репортажей во время войны было написано этими интегрированными журналистами. И, к сожалению, я бы сказал, что в результате они не отражали зверств, которые произошли в то время", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
* Запрещенная в России террористическая организация