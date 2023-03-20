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В ООН рассказали, как США проигнорировали протестующих против войны в Ираке - РИА Новости, 20.03.2023
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19:37 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/irak-1859289774.html
В ООН рассказали, как США проигнорировали протестующих против войны в Ираке
В ООН рассказали, как США проигнорировали протестующих против войны в Ираке - РИА Новости, 20.03.2023
В ООН рассказали, как США проигнорировали протестующих против войны в Ираке
Проигнорированные миллионы протестующих против войны в Ираке показывают, о каких демократиях идет речь, заявил исполнительный директор "Женевского... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:37
2023-03-20T19:37
в мире
ирак
сша
россия
саддам хусейн
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Проигнорированные миллионы протестующих против войны в Ираке показывают, о каких демократиях идет речь, заявил исполнительный директор "Женевского международного центра правосудия" (GICJ), главного представителя Международной организации юристов в ООН Наджи Харадж. "Прежде всего, я не хочу забывать упомянуть жителей западных стран и самих Соединенных Штатов. Миллионы людей вышли на демонстрации против подготовки к войне в 2002 году, особенно в сентябре и октябре в Лондоне, Риме, США... Каждая демонстрация насчитывала около двух миллионов человек, вышедших на улицы против подготовки к войне. Они ясно дали понять, что они против этой войны. Но лидеры их не послушали. Это показывает, какие "демократии" у нас есть в этих странах", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. По данным Хараджа, 11 миллионов человек вышли на улицы в странах Запада в знак протеста против войны в Ираке. США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*(запрещенная в РФ террористическая организация).* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html
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в мире, ирак, сша, россия, саддам хусейн, оон
В мире, Ирак, США, Россия, Саддам Хусейн, ООН
В ООН рассказали, как США проигнорировали протестующих против войны в Ираке

Директор GICJ Харадж: США проигнорировали миллионы протестующих против войны в Ираке

© AP Photo / Jerome DelayЛюди подготавливают могилы на кладбище под Багдадом для захоронения жертв взрыва бомбы на рынке. 29 марта 2003 года
Люди подготавливают могилы на кладбище под Багдадом для захоронения жертв взрыва бомбы на рынке. 29 марта 2003 года - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Люди подготавливают могилы на кладбище под Багдадом для захоронения жертв взрыва бомбы на рынке. 29 марта 2003 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Проигнорированные миллионы протестующих против войны в Ираке показывают, о каких демократиях идет речь, заявил исполнительный директор "Женевского международного центра правосудия" (GICJ), главного представителя Международной организации юристов в ООН Наджи Харадж.
"Прежде всего, я не хочу забывать упомянуть жителей западных стран и самих Соединенных Штатов. Миллионы людей вышли на демонстрации против подготовки к войне в 2002 году, особенно в сентябре и октябре в Лондоне, Риме, США... Каждая демонстрация насчитывала около двух миллионов человек, вышедших на улицы против подготовки к войне. Они ясно дали понять, что они против этой войны. Но лидеры их не послушали. Это показывает, какие "демократии" у нас есть в этих странах", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Миллион погибших и 20 лет позора. Что заставило США вторгнуться в Ирак
Вчера, 08:00
По данным Хараджа, 11 миллионов человек вышли на улицы в странах Запада в знак протеста против войны в Ираке.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*(запрещенная в РФ террористическая организация).
* Запрещенная в России террористическая организация
1-й разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"
Вчера, 02:24
 
В миреИракСШАРоссияСаддам ХусейнООН
 
 
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