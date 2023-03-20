https://ria.ru/20230320/irak-1859289774.html

В ООН рассказали, как США проигнорировали протестующих против войны в Ираке

В ООН рассказали, как США проигнорировали протестующих против войны в Ираке - РИА Новости, 20.03.2023

В ООН рассказали, как США проигнорировали протестующих против войны в Ираке

Проигнорированные миллионы протестующих против войны в Ираке показывают, о каких демократиях идет речь, заявил исполнительный директор "Женевского... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:37

2023-03-20T19:37

2023-03-20T19:37

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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости. Проигнорированные миллионы протестующих против войны в Ираке показывают, о каких демократиях идет речь, заявил исполнительный директор "Женевского международного центра правосудия" (GICJ), главного представителя Международной организации юристов в ООН Наджи Харадж. "Прежде всего, я не хочу забывать упомянуть жителей западных стран и самих Соединенных Штатов. Миллионы людей вышли на демонстрации против подготовки к войне в 2002 году, особенно в сентябре и октябре в Лондоне, Риме, США... Каждая демонстрация насчитывала около двух миллионов человек, вышедших на улицы против подготовки к войне. Они ясно дали понять, что они против этой войны. Но лидеры их не послушали. Это показывает, какие "демократии" у нас есть в этих странах", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. По данным Хараджа, 11 миллионов человек вышли на улицы в странах Запада в знак протеста против войны в Ираке. США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*(запрещенная в РФ террористическая организация).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html

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в мире, ирак, сша, россия, саддам хусейн, оон