https://ria.ru/20230320/irak-1859063005.html

Японский эксперт назвала войну в Ираке началом постепенного ослабления США

Японский эксперт назвала войну в Ираке началом постепенного ослабления США - РИА Новости, 20.03.2023

Японский эксперт назвала войну в Ираке началом постепенного ослабления США

Война в Ираке стала началом постепенного ослабления Соединенных Штатов, такое мнение в двадцатую годовщину вторжения США в Ирак высказала РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:38

2023-03-20T11:38

2023-03-20T11:38

в мире

ирак

сша

саддам хусейн

центральное разведывательное управление (цру)

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ТОКИО, 20 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Война в Ираке стала началом постепенного ослабления Соединенных Штатов, такое мнение в двадцатую годовщину вторжения США в Ирак высказала РИА Новости заместитель директора центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Сати Саканаси. "Если смотреть из сегодняшнего дня, то можно сказать, что эта война стала поводом к тому, что у Америки "размах рук" оказался слишком большим, из-за чего началось ее постепенное ослабление", - сказала Саканаси. Ученый считает, что первоначальные цели и конечные результаты этой войны оказались различными. "Цели войны в Ираке обозначались как "война с терроризмом" или "война за демократизацию Ирака", а в результате ее стало понятно: у Ирака не было оружия массового поражения, а также стало понятно, что свержение диктатуры вооруженным путем рождает не столько демократизацию, сколько беспорядок и хаос", - отметила эксперт. Война в Ираке зародила сомнения в правоте США, а также продемонстрировала, что далеко не все политические цели могут быть достигнуты вооруженным путем. "Посредством войны в Ираке даже обычные люди стали задумываться: "а не преувеличивала ли Америка свои силы к моменту начала войны?" или о том, что "Америка, оказывается, не всегда принимает правильные решения, а круг проблем, которые можно решить с использованием силы, на самом деле ограничен", - сказала Саканаси. Продолжая эту тему, она отметила, что одним из факторов, как война в Ираке повлияла на мир и регион, стало понимание, что эффективность использования силы ограничена. По её словама, "в целом война в Ираке показала миру, что у использования силы есть предел и есть очень много таких политических целей, которые невозможно достичь, даже обладая самой большой военной мощью". Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция была осуществлена без санкции ООН. Кампания завершилась 18 декабря 2011 года, когда Ирак покинула последняя колонна войск США. Точных данных о потерях среди гражданского населения за весь период пребывания американских сил и их союзников в Ираке нет, данные варьируются, назывались цифры в несколько сотен тысяч человек.

https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859011634.html

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, сша, саддам хусейн, центральное разведывательное управление (цру)