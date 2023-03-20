https://ria.ru/20230320/irak-1859060061.html

Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак

Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023

Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак

США вторглись в Ирак в 2003 году для сохранения своих интересов в регионе и защиты Израиля, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Судана Мустафа... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:29

2023-03-20T11:29

2023-03-20T11:35

в мире

ирак

сша

саддам хусейн

оон

израиль

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ХАРТУМ, 20 мар – РИА Новости. США вторглись в Ирак в 2003 году для сохранения своих интересов в регионе и защиты Израиля, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Судана Мустафа Усман Исмаил. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось. "Американское вторжение в Ирак никоим образом не было законным", - сказал Исмаил, упомянув, что Вашингтон не получал никакого одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. По его словам, Ирак при Саддаме Хусейне достиг продвинутого уровня военного потенциала, но американская политика в отношении Ближнего Востока заключается в том, что Израиль должен превосходить силы, которые могут составить ему конкуренцию. Исмаил отмечает, что вторжение негативно отразилось на Ираке и его населении: ресурсы страны были разграблены, проливалась кровь, и миллионы иракцев стали беженцами в соседних государствах. "Вторжение в Ирак также позволило экстремистским группировкам, таким как ИГ* и другие, установить на некоторое время контроль над обширными районами Ирака, что привело к разрушению памятников и городов", - обратил внимание бывший чиновник. Он добавил, что последствия боевых действий сейчас отражаются на социальной и экономической сферах Ирака и на ситуации с безопасностью в стране.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859011634.html

https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html

ирак

сша

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, сша, саддам хусейн, оон, израиль