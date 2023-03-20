https://ria.ru/20230320/irak-1859060061.html
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак
США вторглись в Ирак в 2003 году для сохранения своих интересов в регионе и защиты Израиля, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Судана Мустафа... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:29
2023-03-20T11:29
2023-03-20T11:35
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ХАРТУМ, 20 мар – РИА Новости. США вторглись в Ирак в 2003 году для сохранения своих интересов в регионе и защиты Израиля, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Судана Мустафа Усман Исмаил. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось. "Американское вторжение в Ирак никоим образом не было законным", - сказал Исмаил, упомянув, что Вашингтон не получал никакого одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. По его словам, Ирак при Саддаме Хусейне достиг продвинутого уровня военного потенциала, но американская политика в отношении Ближнего Востока заключается в том, что Израиль должен превосходить силы, которые могут составить ему конкуренцию. Исмаил отмечает, что вторжение негативно отразилось на Ираке и его населении: ресурсы страны были разграблены, проливалась кровь, и миллионы иракцев стали беженцами в соседних государствах. "Вторжение в Ирак также позволило экстремистским группировкам, таким как ИГ* и другие, установить на некоторое время контроль над обширными районами Ирака, что привело к разрушению памятников и городов", - обратил внимание бывший чиновник. Он добавил, что последствия боевых действий сейчас отражаются на социальной и экономической сферах Ирака и на ситуации с безопасностью в стране.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сша, саддам хусейн, оон, израиль
В мире, Ирак, США, Саддам Хусейн, ООН, Израиль
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак
Экс-глава МИД Судана Исмаил: США вторглись в Ирак для сохранения своих интересов в регионе
ХАРТУМ, 20 мар – РИА Новости. США вторглись в Ирак в 2003 году для сохранения своих интересов в регионе и защиты Израиля, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Судана Мустафа Усман Исмаил.
Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн
, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось.
Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"
"Американское вторжение в Ирак никоим образом не было законным", - сказал Исмаил, упомянув, что Вашингтон не получал никакого одобрения со стороны Совета Безопасности ООН
.
«
"Цели касались американской стратегии и внешней политики, связанных с сохранением интересов на Ближнем Востоке и защиты своего союзника в регионе – Израиля", - считает экс-глава внешнеполитического ведомства Судана.
По его словам, Ирак при Саддаме Хусейне достиг продвинутого уровня военного потенциала, но американская политика в отношении Ближнего Востока заключается в том, что Израиль должен превосходить силы, которые могут составить ему конкуренцию.
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Исмаил отмечает, что вторжение негативно отразилось на Ираке и его населении: ресурсы страны были разграблены, проливалась кровь, и миллионы иракцев стали беженцами в соседних государствах.
"Вторжение в Ирак также позволило экстремистским группировкам, таким как ИГ* и другие, установить на некоторое время контроль над обширными районами Ирака, что привело к разрушению памятников и городов", - обратил внимание бывший чиновник.
Он добавил, что последствия боевых действий сейчас отражаются на социальной и экономической сферах Ирака и на ситуации с безопасностью в стране.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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