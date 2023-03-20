Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 20.03.2023 (обновлено: 11:35 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/irak-1859060061.html
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак
США вторглись в Ирак в 2003 году для сохранения своих интересов в регионе и защиты Израиля, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Судана Мустафа... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:29
2023-03-20T11:35
в мире
ирак
сша
саддам хусейн
оон
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858335022_0:91:2000:1217_1920x0_80_0_0_608d5f596e6c10b35edf9c1692f94c2f.jpg
ХАРТУМ, 20 мар – РИА Новости. США вторглись в Ирак в 2003 году для сохранения своих интересов в регионе и защиты Израиля, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Судана Мустафа Усман Исмаил. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось. "Американское вторжение в Ирак никоим образом не было законным", - сказал Исмаил, упомянув, что Вашингтон не получал никакого одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. По его словам, Ирак при Саддаме Хусейне достиг продвинутого уровня военного потенциала, но американская политика в отношении Ближнего Востока заключается в том, что Израиль должен превосходить силы, которые могут составить ему конкуренцию. Исмаил отмечает, что вторжение негативно отразилось на Ираке и его населении: ресурсы страны были разграблены, проливалась кровь, и миллионы иракцев стали беженцами в соседних государствах. "Вторжение в Ирак также позволило экстремистским группировкам, таким как ИГ* и другие, установить на некоторое время контроль над обширными районами Ирака, что привело к разрушению памятников и городов", - обратил внимание бывший чиновник. Он добавил, что последствия боевых действий сейчас отражаются на социальной и экономической сферах Ирака и на ситуации с безопасностью в стране.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html
https://ria.ru/20230320/irak-1859011634.html
https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html
ирак
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858335022_62:0:1878:1362_1920x0_80_0_0_aa8a9b005f5e3393ec5d670f0d5b5226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сша, саддам хусейн, оон, израиль
В мире, Ирак, США, Саддам Хусейн, ООН, Израиль
Экс-глава МИД Судана назвал причины вторжения США в Ирак

Экс-глава МИД Судана Исмаил: США вторглись в Ирак для сохранения своих интересов в регионе

© AP Photo / Sasa KraljАмериканские военнослужащие возле нефтепровода в городе Байджи, Ирак. 20 марта 2005
Американские военнослужащие возле нефтепровода в городе Байджи, Ирак. 20 марта 2005 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Sasa Kralj
Американские военнослужащие возле нефтепровода в городе Байджи, Ирак. 20 марта 2005. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 20 мар – РИА Новости. США вторглись в Ирак в 2003 году для сохранения своих интересов в регионе и защиты Израиля, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Судана Мустафа Усман Исмаил.
Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось.
1-й разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"
Вчера, 02:24
"Американское вторжение в Ирак никоим образом не было законным", - сказал Исмаил, упомянув, что Вашингтон не получал никакого одобрения со стороны Совета Безопасности ООН.
«
"Цели касались американской стратегии и внешней политики, связанных с сохранением интересов на Ближнем Востоке и защиты своего союзника в регионе – Израиля", - считает экс-глава внешнеполитического ведомства Судана.
По его словам, Ирак при Саддаме Хусейне достиг продвинутого уровня военного потенциала, но американская политика в отношении Ближнего Востока заключается в том, что Израиль должен превосходить силы, которые могут составить ему конкуренцию.
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Эксперты назвали итоги американского вторжения в Ирак
Вчера, 02:09
Исмаил отмечает, что вторжение негативно отразилось на Ираке и его населении: ресурсы страны были разграблены, проливалась кровь, и миллионы иракцев стали беженцами в соседних государствах.
"Вторжение в Ирак также позволило экстремистским группировкам, таким как ИГ* и другие, установить на некоторое время контроль над обширными районами Ирака, что привело к разрушению памятников и городов", - обратил внимание бывший чиновник.
Он добавил, что последствия боевых действий сейчас отражаются на социальной и экономической сферах Ирака и на ситуации с безопасностью в стране.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Миллион погибших и 20 лет позора. Что заставило США вторгнуться в Ирак
Вчера, 08:00
 
В миреИракСШАСаддам ХусейнООНИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала