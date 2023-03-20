https://ria.ru/20230320/irak-1859024010.html

Антиядерный активист рассказала об ужасах американской войны

Антиядерный активист рассказала об ужасах американской войны - РИА Новости, 20.03.2023

Антиядерный активист рассказала об ужасах американской войны

Отголоски преступлений, совершенных американскими военными за годы войны в Ираке, а также участившиеся после окончания кампании отклонения и физиологические... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T07:35

2023-03-20T07:35

2023-03-20T07:37

в мире

ирак

сша

великобритания

саддам хусейн

джордж буш (младший)

оон

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858323262_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_65d07c5bece087c690d0196913479347.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Отголоски преступлений, совершенных американскими военными за годы войны в Ираке, а также участившиеся после окончания кампании отклонения и физиологические дефекты у местных жителей будут вечно преследовать иракцев, заявила РИА Новости антиядерный активист и борец за мир Хелен Калдикотт. Ровно 20 лет назад международная коалиция во главе с США начала военную операцию под кодовым названием "Иракская свобода". Операция проводилась вплоть до 1 мая 2003 года без санкции ООН. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также версия ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии признанная неподтвержденной. Она напомнила о том, что американские военные использовали боеприпасы, начиненные обедненным ураном-238, частицы которого при распаде загрязняют воздух и почву, а затем разносятся ветром "все оставшееся время". Всего за годы кампании США и Великобритания сбросили на Ирак более 1700 тонн обедненного урана. "Иракские врачи в Фаллудже с 2005 года бьют тревогу по поводу числа младенцев, рождающихся с серьезными дефектами: от девочки с двумя головами до паралича нижних конечностей, а также гораздо больше случаев рака, чем было зафиксировано до битвы за Фаллуджу между американскими и иракскими войсками", - рассказала Калдикотт. По ее данным, в Фаллудже, где велись ожесточенные бои, четверть новорожденных появились на свет с серьезными деформациями. Число случаев лейкемии здесь оказалось в 38 раз, а детского рака – в 12 раз выше, чем в соседних Египте, Иордании и Кувейте. По данным минобороны США, за время войны в Ираке погиб 4431 военный, около 32 тысяч были ранены. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали до 223 тысяч иракцев. По оценкам международных экспертов, война в Ираке унесла от 1 до 1,4 миллиона жизней его граждан.

https://ria.ru/20230320/irak-1859003846.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859014063.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859011634.html

ирак

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, сша, великобритания, саддам хусейн, джордж буш (младший), оон, центральное разведывательное управление (цру)