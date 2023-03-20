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Антиядерный активист рассказала об ужасах американской войны - РИА Новости, 20.03.2023
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07:35 20.03.2023 (обновлено: 07:37 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/irak-1859024010.html
Антиядерный активист рассказала об ужасах американской войны
Антиядерный активист рассказала об ужасах американской войны - РИА Новости, 20.03.2023
Антиядерный активист рассказала об ужасах американской войны
Отголоски преступлений, совершенных американскими военными за годы войны в Ираке, а также участившиеся после окончания кампании отклонения и физиологические... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T07:35
2023-03-20T07:37
в мире
ирак
сша
великобритания
саддам хусейн
джордж буш (младший)
оон
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Отголоски преступлений, совершенных американскими военными за годы войны в Ираке, а также участившиеся после окончания кампании отклонения и физиологические дефекты у местных жителей будут вечно преследовать иракцев, заявила РИА Новости антиядерный активист и борец за мир Хелен Калдикотт. Ровно 20 лет назад международная коалиция во главе с США начала военную операцию под кодовым названием "Иракская свобода". Операция проводилась вплоть до 1 мая 2003 года без санкции ООН. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также версия ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии признанная неподтвержденной. Она напомнила о том, что американские военные использовали боеприпасы, начиненные обедненным ураном-238, частицы которого при распаде загрязняют воздух и почву, а затем разносятся ветром "все оставшееся время". Всего за годы кампании США и Великобритания сбросили на Ирак более 1700 тонн обедненного урана. "Иракские врачи в Фаллудже с 2005 года бьют тревогу по поводу числа младенцев, рождающихся с серьезными дефектами: от девочки с двумя головами до паралича нижних конечностей, а также гораздо больше случаев рака, чем было зафиксировано до битвы за Фаллуджу между американскими и иракскими войсками", - рассказала Калдикотт. По ее данным, в Фаллудже, где велись ожесточенные бои, четверть новорожденных появились на свет с серьезными деформациями. Число случаев лейкемии здесь оказалось в 38 раз, а детского рака – в 12 раз выше, чем в соседних Египте, Иордании и Кувейте. По данным минобороны США, за время войны в Ираке погиб 4431 военный, около 32 тысяч были ранены. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали до 223 тысяч иракцев. По оценкам международных экспертов, война в Ираке унесла от 1 до 1,4 миллиона жизней его граждан.
https://ria.ru/20230320/irak-1859003846.html
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в мире, ирак, сша, великобритания, саддам хусейн, джордж буш (младший), оон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Ирак, США, Великобритания, Саддам Хусейн, Джордж Буш (младший), ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Антиядерный активист рассказала об ужасах американской войны

Хелен Калдикотт: ужасы американской войны будут вечно преследовать жителей Ирака

© AP Photo / Karim KadimИракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити
Иракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Karim Kadim
Иракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Отголоски преступлений, совершенных американскими военными за годы войны в Ираке, а также участившиеся после окончания кампании отклонения и физиологические дефекты у местных жителей будут вечно преследовать иракцев, заявила РИА Новости антиядерный активист и борец за мир Хелен Калдикотт.
Ровно 20 лет назад международная коалиция во главе с США начала военную операцию под кодовым названием "Иракская свобода".
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Операция проводилась вплоть до 1 мая 2003 года без санкции ООН. Официальным поводом к вторжению была заявлена связь тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также версия ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии признанная неподтвержденной.
«
"Преступление под названием "страх и трепет", начатое Джорджем Бушем-младшим и его собратьями, было одновременно ядерной и конвенциональной войной, спровоцировавшей кошмарные медицинские заболевания и врожденные аномалии, которые будут преследовать жителей Ирака вечно", - заявила Калдикотт.
Она напомнила о том, что американские военные использовали боеприпасы, начиненные обедненным ураном-238, частицы которого при распаде загрязняют воздух и почву, а затем разносятся ветром "все оставшееся время". Всего за годы кампании США и Великобритания сбросили на Ирак более 1700 тонн обедненного урана.
"Иракские врачи в Фаллудже с 2005 года бьют тревогу по поводу числа младенцев, рождающихся с серьезными дефектами: от девочки с двумя головами до паралича нижних конечностей, а также гораздо больше случаев рака, чем было зафиксировано до битвы за Фаллуджу между американскими и иракскими войсками", - рассказала Калдикотт.
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По ее данным, в Фаллудже, где велись ожесточенные бои, четверть новорожденных появились на свет с серьезными деформациями. Число случаев лейкемии здесь оказалось в 38 раз, а детского рака – в 12 раз выше, чем в соседних Египте, Иордании и Кувейте.
«
"Несмотря на то, что война США в Ираке завершилась 18 декабря 2011 года, семьи в многочисленных иракских городах продолжают жить в условиях резкого роста случаев врожденных дефектов и рака, вызванных использованием радиоактивного оружия возле жилых домов, школ и детских площадок за время почти 7-летнего конфликта. Эти болезни останутся с ними навсегда", - сказала Калдикотт.
По данным минобороны США, за время войны в Ираке погиб 4431 военный, около 32 тысяч были ранены.
По данным Всемирной организации здравоохранения, только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали до 223 тысяч иракцев. По оценкам международных экспертов, война в Ираке унесла от 1 до 1,4 миллиона жизней его граждан.
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В миреИракСШАВеликобританияСаддам ХусейнДжордж Буш (младший)ООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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