https://ria.ru/20230320/irak-1859019021.html

Экс-консул Турции осудил действия США в годовщину вторжения в Ирак

Экс-консул Турции осудил действия США в годовщину вторжения в Ирак - РИА Новости, 20.03.2023

Экс-консул Турции осудил действия США в годовщину вторжения в Ирак

Вторжение США в Ирак принесло арабской стране дестабилизацию, разрушения, жертвы и послужило спусковым крючком для распространения терроризма, заявил РИА... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T05:38

2023-03-20T05:38

2023-03-20T05:40

в мире

ирак

сша

турция

озтюрк йылмаз

саддам хусейн

колин пауэлл

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849261673_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_0ddbb31642541ab204098a1aa9bd19ed.jpg

АНТАКЬЯ (Турция), 20 мар – РИА Новости. Вторжение США в Ирак принесло арабской стране дестабилизацию, разрушения, жертвы и послужило спусковым крючком для распространения терроризма, заявил РИА Новости в годовщину вторжения бывший консул Турции в Мосуле, лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз. Ровно 20 лет назад, 20 марта 2003 года началась военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom). Операция была осуществлена без санкции ООН. "Демократии в Ираке не наступило. Да, стали проводиться выборы по системе, отличной от времен Хусейна, но демократия подразумевает полномасштабную систему институтов и правил, а этого реализовано не было", - заявил Йылмаз. По его словам, в результате действий США в Ираке установилась нестабильная ситуация, а безопасность обеспечена на 100% только в охраняемой "Зеленой зоне" столицы, где расположены посольства. "США разделили Ирак по этноконфессиональному принципу... вся территория страны стала небезопасной, туда пришел терроризм, в первую очередь боевики "Исламского государства"*, в итоге для иракцев это стало тяжелым бременем. Сунниты, которые видели в режиме Хусейна проблему, теперь жалели, что он ушел", - отметил политик. При этом он уточнил, что другие этноконфессиональные группы, в частности шииты и курды, не поменяли своего мнения о режиме Хусейна. "Но и курды тоже не получили стабильности и не добились своих целей после американской операции. Шииты же вот уже 8-9 месяцев не могут никак сформировать правительство. Несмотря на то, что сейчас удалось одолеть ИГ, страна остается расколота. Полное фиаско американского плана: ни демократии, ни стабильности, да и оружия массового поражения не обнаружилось, что США сами и признали", - заявил Йылмаз. По его словам, США в то время занимались "демонизацией" тех, кто выступал против операции в Ираке. В частности, Турция отказала США в размещении войск у себя на территории для ударов по Ираку, хотя часть правительства в то время одобряла такой шаг. Йылмаз отметил, что решение парламента Турции отказать США было верным. Он отметил, что теперь в Ираке усилилось влияние соседних стран, в первую очередь Ирана, а формирование правительства невозможно без одобрения Тегерана. Йылмаз отметил, что до сих пор не ясно, какой была истинная цель США – установить стабильность в Ираке или расшатать ее. В частности, навязанная Ираку федеральная система управления неэффективна. По его мнению, Вашингтон использовал курдов и шиитов в ходе свержения режима Хусейна, поэтому после перехода Ирака к федеральной системе и смены конституции курды получили автономию, что вызвало дестабилизацию ситуации в стране. В 2014 году Йылмаза, возглавлявшего тогда генконсульство Турции в Мосуле, похитили боевики ИГ и удерживали в заложниках 101 день. Пятого февраля 2003 года состоялось заседание Совбеза ООН, в ходе которого занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, а также связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом стали поводом для вторжения объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет". Но позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230320/irak-1859014063.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859003846.html

https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

ирак

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, сша, турция, озтюрк йылмаз, саддам хусейн, колин пауэлл, оон, центральное разведывательное управление (цру)