CB Insights: в мире упали на треть инвестиции в разработку ИИ
CB Insights: мировые инвестиции в искусственный интеллект упали на треть в 2022 году
© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В прошлом году мировые инвестиции в проекты по разработке искусственного интеллекта снизились на 34 процента, до 45,8 миллиарда долларов, пишет аналитическая компания CB Insights.
"В 2022 году в мировой сфере искусственного интеллекта состоялось 2956 сделок, что на десять процентов ниже, чем в 2021 году", — говорится в публикации.
"В 2022 году в мировой сфере искусственного интеллекта состоялось 2956 сделок, что на десять процентов ниже, чем в 2021 году", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на российском рынке инвестиции рухнули почти вдвое.
Так, по информации аналитической компании, за прошлый год заключили 128 сделок против 291 в 2021 году, а объем вложений упал на 57 процентов, до 1,1 миллиарда долларов.
Авторы считают, что вложения в ИИ-стартапы падают вместе с инвестициями в глобальный венчурный бизнес. Так, за год мировые вложения в рискованный бизнес снизились на 35 процентов, в то время как в 2021 году их объем был рекордным.
Так, по информации аналитической компании, за прошлый год заключили 128 сделок против 291 в 2021 году, а объем вложений упал на 57 процентов, до 1,1 миллиарда долларов.
Авторы считают, что вложения в ИИ-стартапы падают вместе с инвестициями в глобальный венчурный бизнес. Так, за год мировые вложения в рискованный бизнес снизились на 35 процентов, в то время как в 2021 году их объем был рекордным.