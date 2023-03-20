https://ria.ru/20230320/investitsii-1859246378.html

CB Insights: в мире упали на треть инвестиции в разработку ИИ

CB Insights: в мире упали на треть инвестиции в разработку ИИ - РИА Новости, 20.03.2023

CB Insights: в мире упали на треть инвестиции в разработку ИИ

В прошлом году мировые инвестиции в проекты по разработке искусственного интеллекта снизились на 34 процента, до 45,8 миллиарда долларов, пишет аналитическая... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:32

2023-03-20T17:32

2023-03-20T17:55

экономика

технологии

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В прошлом году мировые инвестиции в проекты по разработке искусственного интеллекта снизились на 34 процента, до 45,8 миллиарда долларов, пишет аналитическая компания CB Insights. "В 2022 году в мировой сфере искусственного интеллекта состоялось 2956 сделок, что на десять процентов ниже, чем в 2021 году", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на российском рынке инвестиции рухнули почти вдвое. Так, по информации аналитической компании, за прошлый год заключили 128 сделок против 291 в 2021 году, а объем вложений упал на 57 процентов, до 1,1 миллиарда долларов. Авторы считают, что вложения в ИИ-стартапы падают вместе с инвестициями в глобальный венчурный бизнес. Так, за год мировые вложения в рискованный бизнес снизились на 35 процентов, в то время как в 2021 году их объем был рекордным.

https://ria.ru/20230315/diffuziya-1857798685.html

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экономика, технологии