https://ria.ru/20230320/ingushetiya-1859064049.html

Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией

Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией - РИА Новости, 20.03.2023

Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией

Власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией и четырьмя регионами России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:46

2023-03-20T11:46

2023-03-20T11:46

республика ингушетия

новости - туризм

белоруссия

россия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805267296_0:239:1600:1139_1920x0_80_0_0_c4af0d97b9a440df5de139260f3cfd55.jpg

НАЛЬЧИК, 20 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией и четырьмя регионами России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. "На туристической выставке в Москве нами подписано пять соглашений. Сотрудничать будем с Курской и Калужской областями, Нижневартовском, Карелией и Белоруссией. Ингушетия будет взаимодействовать с туроператорами этих регионов, проводить совместные инфотуры, обмениваться информацией по событийным мероприятиям для участия в них. Все это позволит нам увеличить поток туристов в республику", - сказал Калиматов. По его словам, туризм в республике развивается, и региону есть чем привлечь новых туристов – это и программы детского и гастрономического туризма, и оздоровительные, лечебные, а также комбинированные туры. Глава Ингушетии добавил, что в регионе с помощью Кавказ.РФ развивается всесезонный курорт "Армхи", а благотворительный фонд "Сафмар" известного бизнесмена Микаила Гуцериева планирует реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет. "Это и реставрация родовых башенных комплексов, и строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом", - уточнил Калиматов.

https://ria.ru/20221007/kurort-1822180801.html

https://ria.ru/20220730/ingushetiya-1805264660.html

белоруссия

россия

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, белоруссия, россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия