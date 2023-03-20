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Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией - РИА Новости, 20.03.2023
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Республика Ингушетия
 
11:46 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/ingushetiya-1859064049.html
Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией
Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией - РИА Новости, 20.03.2023
Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией
Власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией и четырьмя регионами России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:46
2023-03-20T11:46
республика ингушетия
новости - туризм
белоруссия
россия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 20 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией и четырьмя регионами России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. "На туристической выставке в Москве нами подписано пять соглашений. Сотрудничать будем с Курской и Калужской областями, Нижневартовском, Карелией и Белоруссией. Ингушетия будет взаимодействовать с туроператорами этих регионов, проводить совместные инфотуры, обмениваться информацией по событийным мероприятиям для участия в них. Все это позволит нам увеличить поток туристов в республику", - сказал Калиматов. По его словам, туризм в республике развивается, и региону есть чем привлечь новых туристов – это и программы детского и гастрономического туризма, и оздоровительные, лечебные, а также комбинированные туры. Глава Ингушетии добавил, что в регионе с помощью Кавказ.РФ развивается всесезонный курорт "Армхи", а благотворительный фонд "Сафмар" известного бизнесмена Микаила Гуцериева планирует реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет. "Это и реставрация родовых башенных комплексов, и строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом", - уточнил Калиматов.
https://ria.ru/20221007/kurort-1822180801.html
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новости - туризм, белоруссия, россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Новости - Туризм, Белоруссия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией

Калиматов: Ингушетия будет сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией и 4 регионами России

© Ольга КабановаДорога на территории заповедника "Эрзи"
Дорога на территории заповедника Эрзи
© Ольга Кабанова
Дорога на территории заповедника "Эрзи". Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 20 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией и четырьмя регионами России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
"На туристической выставке в Москве нами подписано пять соглашений. Сотрудничать будем с Курской и Калужской областями, Нижневартовском, Карелией и Белоруссией. Ингушетия будет взаимодействовать с туроператорами этих регионов, проводить совместные инфотуры, обмениваться информацией по событийным мероприятиям для участия в них. Все это позволит нам увеличить поток туристов в республику", - сказал Калиматов.
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По его словам, туризм в республике развивается, и региону есть чем привлечь новых туристов – это и программы детского и гастрономического туризма, и оздоровительные, лечебные, а также комбинированные туры.
Глава Ингушетии добавил, что в регионе с помощью Кавказ.РФ развивается всесезонный курорт "Армхи", а благотворительный фонд "Сафмар" известного бизнесмена Микаила Гуцериева планирует реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет.
"Это и реставрация родовых башенных комплексов, и строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом", - уточнил Калиматов.
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Республика ИнгушетияНовости - ТуризмБелоруссияРоссияМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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