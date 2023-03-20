https://ria.ru/20230320/ingushetiya-1859064049.html
Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией
Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией - РИА Новости, 20.03.2023
Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией
Власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией и четырьмя регионами России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:46
2023-03-20T11:46
2023-03-20T11:46
республика ингушетия
новости - туризм
белоруссия
россия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 20 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией и четырьмя регионами России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. "На туристической выставке в Москве нами подписано пять соглашений. Сотрудничать будем с Курской и Калужской областями, Нижневартовском, Карелией и Белоруссией. Ингушетия будет взаимодействовать с туроператорами этих регионов, проводить совместные инфотуры, обмениваться информацией по событийным мероприятиям для участия в них. Все это позволит нам увеличить поток туристов в республику", - сказал Калиматов. По его словам, туризм в республике развивается, и региону есть чем привлечь новых туристов – это и программы детского и гастрономического туризма, и оздоровительные, лечебные, а также комбинированные туры. Глава Ингушетии добавил, что в регионе с помощью Кавказ.РФ развивается всесезонный курорт "Армхи", а благотворительный фонд "Сафмар" известного бизнесмена Микаила Гуцериева планирует реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет. "Это и реставрация родовых башенных комплексов, и строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом", - уточнил Калиматов.
https://ria.ru/20221007/kurort-1822180801.html
https://ria.ru/20220730/ingushetiya-1805264660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, белоруссия, россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Новости - Туризм, Белоруссия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
Ингушетия договорилась сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией
Калиматов: Ингушетия будет сотрудничать в сфере туризма с Белоруссией и 4 регионами России
НАЛЬЧИК, 20 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией и четырьмя регионами России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
"На туристической выставке в Москве нами подписано пять соглашений. Сотрудничать будем с Курской и Калужской областями, Нижневартовском, Карелией и Белоруссией. Ингушетия будет взаимодействовать с туроператорами этих регионов, проводить совместные инфотуры, обмениваться информацией по событийным мероприятиям для участия в них. Все это позволит нам увеличить поток туристов в республику", - сказал Калиматов.
В развитие курорта "Армхи" в Ингушетии вложат 13 миллиардов рублей
По его словам, туризм в республике развивается, и региону есть чем привлечь новых туристов – это и программы детского и гастрономического туризма, и оздоровительные, лечебные, а также комбинированные туры.
Глава Ингушетии добавил, что в регионе с помощью Кавказ.РФ развивается всесезонный курорт "Армхи", а благотворительный фонд "Сафмар" известного бизнесмена Микаила Гуцериева планирует реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет.
"Это и реставрация родовых башенных комплексов, и строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом", - уточнил Калиматов.
Край, где всегда рады гостям: маршрут по самым красивым местам Ингушетии