https://ria.ru/20230320/infrastruktura-1859108075.html
Компании из России представят решения инфраструктуры на Smart Cities India
Компании из России представят решения инфраструктуры на Smart Cities India - РИА Новости, 20.03.2023
Компании из России представят решения инфраструктуры на Smart Cities India
Более 10 российских компаний представят решения для городской инфраструктуры на выставке Smart Cities India 2023, сообщает Российский экспортный центр (группа... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:36
2023-03-20T13:36
2023-03-20T13:36
экономика
технологии
россия
индия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 10 российских компаний представят решения для городской инфраструктуры на выставке Smart Cities India 2023, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."12 российских компаний представят услуги и продукцию на Международной выставке технологий и инфраструктуры Smart Cities India 2023, которая пройдет в Нью-Дели (Индия) с 27 по 29 марта", - говорится в сообщении.На российских стендах будут продемонстрированы решения и товары производственных предприятий, IT-разработчиков, научно-производственных организаций.Участники экспозиции Made In Russia покажут на выставке вендинговые терминалы и валидаторы для общественного транспорта, цифровые инструменты управления городским освещением и контроля дорожного движения, инновационную упаковку для безопасной транспортировки, материалы и изделия, используемые в различных сферах строительства и химической промышленности, и другую продукцию.Также компании проведут целевые встречи и переговоры с потенциальными бизнес-партнерами по вопросам сотрудничества.Выставка Smart Cities India 2023 пройдет на площадке одного из крупнейших выставочных центров Pragati Maidan.
https://ria.ru/20230221/ekspozitsiya-1853388629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, индия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Технологии, Россия, Индия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 10 российских компаний представят решения для городской инфраструктуры на выставке Smart Cities India 2023, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).
"12 российских компаний представят услуги и продукцию на Международной выставке технологий и инфраструктуры Smart Cities India 2023, которая пройдет в Нью-Дели
(Индия
) с 27 по 29 марта", - говорится в сообщении.
На российских стендах будут продемонстрированы решения и товары производственных предприятий, IT-разработчиков, научно-производственных организаций.
Участники экспозиции Made In Russia покажут на выставке вендинговые терминалы и валидаторы для общественного транспорта, цифровые инструменты управления городским освещением и контроля дорожного движения, инновационную упаковку для безопасной транспортировки, материалы и изделия, используемые в различных сферах строительства и химической промышленности, и другую продукцию.
Также компании проведут целевые встречи и переговоры с потенциальными бизнес-партнерами по вопросам сотрудничества.
Выставка Smart Cities India 2023 пройдет на площадке одного из крупнейших выставочных центров Pragati Maidan.
Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане