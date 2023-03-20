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В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 20.03.2023 (обновлено: 14:29 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/graffiti-1859088254.html
В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z
В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z - РИА Новости, 20.03.2023
В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z
Граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, сообщил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:03
2023-03-20T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нидерланды
украина
владимир путин
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, сообщил портал NL Times.Сообщается, что неизвестный в воскресенье нанес с помощью белого баллончика букву Z - символику российской спецоперации на Украине - на российском танке, который стоит перед Музеем свободы в голландском Грусбеке (провинция Гелдерланд).Сотрудники музея оперативно стерли граффити и сообщили о произошедшем в полицию. Директор музея Вил Лендерс заявил, что эти действия наказуемы, так как танк является историческим объектом, и пообещал принять меры.В прошлую пятницу перед музеем в Грусбеке выставили изрешеченную пулями украинскую машину скорой помощи и поврежденный танк.По данным издания Telegraaf, это российский танк T-72B, захваченный украинской армией в марте прошлого года.Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый танк, направив дуло его орудия в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, отв
https://ria.ru/20230304/aktsii-1855818180.html
https://ria.ru/20230227/milan-1854546349.html
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в мире, россия, нидерланды, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Владимир Путин
В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z

В Нидерландах на танк возле музея нанесли граффити в виде буквы Z в поддержку России

© Фото : VrijheidsmuseumУстановка российского танка перед Музеем свободы в голландском Грусбеке. 17 марта 2023
Установка российского танка перед Музеем свободы в голландском Грусбеке. 17 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Vrijheidsmuseum
Установка российского танка перед Музеем свободы в голландском Грусбеке. 17 марта 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, сообщил портал NL Times.
Сообщается, что неизвестный в воскресенье нанес с помощью белого баллончика букву Z - символику российской спецоперации на Украине - на российском танке, который стоит перед Музеем свободы в голландском Грусбеке (провинция Гелдерланд).
Танцы с флагом РФ на фоне портретов Путина: пророссийский митинг в Сиднее
В Сиднее и других городах Австралии прошли акции в поддержку России
4 марта, 11:59
Сотрудники музея оперативно стерли граффити и сообщили о произошедшем в полицию. Директор музея Вил Лендерс заявил, что эти действия наказуемы, так как танк является историческим объектом, и пообещал принять меры.
В прошлую пятницу перед музеем в Грусбеке выставили изрешеченную пулями украинскую машину скорой помощи и поврежденный танк.
По данным издания Telegraaf, это российский танк T-72B, захваченный украинской армией в марте прошлого года.
Прекратите убивать Донбасс. Митинг в Милане - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
"Прекратите убивать Донбасс". Митинг в Милане
27 февраля, 11:31
Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый танк, направив дуло его орудия в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, отв
Марш в Бильбао в поддержку России и против стратегии НАТО - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Испании более двух тысяч человек приняли участие в акции поддержки России
11 марта, 23:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНидерландыУкраинаВладимир Путин
 
 
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