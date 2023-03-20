https://ria.ru/20230320/graffiti-1859088254.html

В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z

В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z - РИА Новости, 20.03.2023

В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z

Граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, сообщил... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:03

2023-03-20T13:03

2023-03-20T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

нидерланды

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859080626_0:84:640:444_1920x0_80_0_0_11a994f06a554c63ceb84762b025ad19.jpg

ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, сообщил портал NL Times.Сообщается, что неизвестный в воскресенье нанес с помощью белого баллончика букву Z - символику российской спецоперации на Украине - на российском танке, который стоит перед Музеем свободы в голландском Грусбеке (провинция Гелдерланд).Сотрудники музея оперативно стерли граффити и сообщили о произошедшем в полицию. Директор музея Вил Лендерс заявил, что эти действия наказуемы, так как танк является историческим объектом, и пообещал принять меры.В прошлую пятницу перед музеем в Грусбеке выставили изрешеченную пулями украинскую машину скорой помощи и поврежденный танк.По данным издания Telegraaf, это российский танк T-72B, захваченный украинской армией в марте прошлого года.Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый танк, направив дуло его орудия в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, отв

https://ria.ru/20230304/aktsii-1855818180.html

https://ria.ru/20230227/milan-1854546349.html

https://ria.ru/20230311/aktsiya-1857279987.html

россия

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нидерланды, украина, владимир путин