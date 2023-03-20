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В Италии осудили гонения на монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.03.2023
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Религия
 
16:16 20.03.2023 (обновлено: 17:36 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/goneniya-1859197650.html
В Италии осудили гонения на монахов Киево-Печерской лавры
В Италии осудили гонения на монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.03.2023
В Италии осудили гонения на монахов Киево-Печерской лавры
Община Спасо-Преображенского экуменического монастыря в итальянском городе Бозе считает выселение монахов из Киево-Печерской лавры драматичным событием, а все... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:16
2023-03-20T17:36
религия
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
татьяна москалькова
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Община Спасо-Преображенского экуменического монастыря в итальянском городе Бозе считает выселение монахов из Киево-Печерской лавры драматичным событием, а все обвинения, выдвинутые против канонической Украинской православной церкви, необоснованными. "Война на Украине продолжает сокрушать народ... К этому добавляются действия, все более откровенные, направленные на унижение Украинской православной церкви под руководством митрополита Онуфрия, поскольку считается, что она слишком близка к Русской православной церкви, следовательно, находится в сговоре с врагом — обвинение, которое является необоснованным. &lt;…&gt; 29 марта монахи знаменитой Киевской лавры будут изгнаны из этого древнего и почитаемого монастырского места, а также из резиденции престижной духовной академии, если они не подчинятся другой украинской церковной юрисдикции. Мы восприняли это известие с глубокой скорбью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ. В обращении подчеркивается, что монастырь в Бозе связывают давние узы дружбы с Киевской лаврой. "Призываем Божью милость к украинскому народу, к христианам, живущим на этой земле, и в частности к монахам лавры. Призываем наших друзей и гостей все равно молиться за то, чтобы это ужасное несчастье скоро закончилось и скоро вновь установился мир", – говорится в сообщении монастыря. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Члены синода канонической УПЦ в понедельник прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию церкви. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.
https://ria.ru/20230316/lavra-1858249601.html
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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, татьяна москалькова, украинская православная церковь, русская православная церковь, обсе
Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, ОБСЕ
В Италии осудили гонения на монахов Киево-Печерской лавры

Итальянская монастырская община в Бозе осудила гонения на монахов Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Община Спасо-Преображенского экуменического монастыря в итальянском городе Бозе считает выселение монахов из Киево-Печерской лавры драматичным событием, а все обвинения, выдвинутые против канонической Украинской православной церкви, необоснованными.
"Война на Украине продолжает сокрушать народ... К этому добавляются действия, все более откровенные, направленные на унижение Украинской православной церкви под руководством митрополита Онуфрия, поскольку считается, что она слишком близка к Русской православной церкви, следовательно, находится в сговоре с врагом — обвинение, которое является необоснованным. <…> 29 марта монахи знаменитой Киевской лавры будут изгнаны из этого древнего и почитаемого монастырского места, а также из резиденции престижной духовной академии, если они не подчинятся другой украинской церковной юрисдикции. Мы восприняли это известие с глубокой скорбью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры
16 марта, 11:54
В обращении подчеркивается, что монастырь в Бозе связывают давние узы дружбы с Киевской лаврой. "Призываем Божью милость к украинскому народу, к христианам, живущим на этой земле, и в частности к монахам лавры. Призываем наших друзей и гостей все равно молиться за то, чтобы это ужасное несчастье скоро закончилось и скоро вновь установился мир", – говорится в сообщении монастыря.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Члены синода канонической УПЦ в понедельник прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию церкви.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ЗеленскийТатьяна МоскальковаУкраинская православная церковьРусская православная церковьОБСЕ
 
 
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