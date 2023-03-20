https://ria.ru/20230320/goneniya-1859197650.html

В Италии осудили гонения на монахов Киево-Печерской лавры

В Италии осудили гонения на монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.03.2023

В Италии осудили гонения на монахов Киево-Печерской лавры

Община Спасо-Преображенского экуменического монастыря в итальянском городе Бозе считает выселение монахов из Киево-Печерской лавры драматичным событием, а все... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:16

2023-03-20T16:16

2023-03-20T17:36

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Община Спасо-Преображенского экуменического монастыря в итальянском городе Бозе считает выселение монахов из Киево-Печерской лавры драматичным событием, а все обвинения, выдвинутые против канонической Украинской православной церкви, необоснованными. "Война на Украине продолжает сокрушать народ... К этому добавляются действия, все более откровенные, направленные на унижение Украинской православной церкви под руководством митрополита Онуфрия, поскольку считается, что она слишком близка к Русской православной церкви, следовательно, находится в сговоре с врагом — обвинение, которое является необоснованным. <…> 29 марта монахи знаменитой Киевской лавры будут изгнаны из этого древнего и почитаемого монастырского места, а также из резиденции престижной духовной академии, если они не подчинятся другой украинской церковной юрисдикции. Мы восприняли это известие с глубокой скорбью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ. В обращении подчеркивается, что монастырь в Бозе связывают давние узы дружбы с Киевской лаврой. "Призываем Божью милость к украинскому народу, к христианам, живущим на этой земле, и в частности к монахам лавры. Призываем наших друзей и гостей все равно молиться за то, чтобы это ужасное несчастье скоро закончилось и скоро вновь установился мир", – говорится в сообщении монастыря. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Члены синода канонической УПЦ в понедельник прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию церкви. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.

https://ria.ru/20230316/lavra-1858249601.html

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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, татьяна москалькова, украинская православная церковь, русская православная церковь, обсе