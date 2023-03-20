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Германия участвует в конфликте на Украине, заявил премьер Саксонии - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 20.03.2023 (обновлено: 02:54 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/germaniya-1859013038.html
Германия участвует в конфликте на Украине, заявил премьер Саксонии
Германия участвует в конфликте на Украине, заявил премьер Саксонии - РИА Новости, 20.03.2023
Германия участвует в конфликте на Украине, заявил премьер Саксонии
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) заявил изданию Focus, что Германия непосредственно... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T02:51
2023-03-20T02:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
саксония
михаэль кречмер
сергей лавров
focus
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) заявил изданию Focus, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине, что, по его мнению, следовало предотвратить. "Сейчас не время для призывов (к переговорам - ред.). После поставок оружия это осталось позади. Теперь мы непосредственно вовлечены в этот конфликт", - сказал саксонский премьер в ответ на вопрос о том, нет ли в партии ХДС/ХСС соображений по поводу того, чтобы самим начать призывать к переговорам. Он также отметил, что именно этого - поставок Киеву - Берлину "не следовало делать, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока". Отвечая на утверждение журналиста о том, что замораживание конфликта "не является вариантом", Кречмер отметил, что "не разделяет эту оценку". Кречмер в ноябре прошлого года заявлял, что вооруженный конфликт никогда не заканчивается на поле боя, он всегда заканчивается за столом переговоров, отмечая, что чем быстрее завершится конфликт на Украине, тем будет лучше. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230319/putin-1858884768.html
https://ria.ru/20230317/samolety-1858581058.html
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в мире, украина, россия, саксония, михаэль кречмер, сергей лавров, focus, нато, христианско-социальный союз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Саксония, Михаэль Кречмер, Сергей Лавров, Focus, НАТО, Христианско-социальный союз
Германия участвует в конфликте на Украине, заявил премьер Саксонии

Премьер Саксонии Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине

© Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкПремьер-министр Саксонии М. Кречмер
Премьер-министр Саксонии М. Кречмер
© Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) заявил изданию Focus, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине, что, по его мнению, следовало предотвратить.
"Сейчас не время для призывов (к переговорам - ред.). После поставок оружия это осталось позади. Теперь мы непосредственно вовлечены в этот конфликт", - сказал саксонский премьер в ответ на вопрос о том, нет ли в партии ХДС/ХСС соображений по поводу того, чтобы самим начать призывать к переговорам. Он также отметил, что именно этого - поставок Киеву - Берлину "не следовало делать, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока".
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Отвечая на утверждение журналиста о том, что замораживание конфликта "не является вариантом", Кречмер отметил, что "не разделяет эту оценку".
Кречмер в ноябре прошлого года заявлял, что вооруженный конфликт никогда не заканчивается на поле боя, он всегда заканчивается за столом переговоров, отмечая, что чем быстрее завершится конфликт на Украине, тем будет лучше.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСаксонияМихаэль КречмерСергей ЛавровFocusНАТОХристианско-социальный союз
 
 
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