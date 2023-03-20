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Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод - РИА Новости, 20.03.2023
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10:53 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/gazoprovod-1859052171.html
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод - РИА Новости, 20.03.2023
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод
Газопровод пытались повредить в одном из районов Симферополя, устанавливаются причастные, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:53
2023-03-20T10:53
происшествия
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Газопровод пытались повредить в одном из районов Симферополя, устанавливаются причастные, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. "Произошла попытка повреждения газопровода (в Симферополе), устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", - сообщил источник. По его словам, инцидент произошел в воскресенье в 21.30. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20230317/terakt-1858472081.html
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происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод

В одном из районов Симферополя злоумышленники попытались повредить газопровод

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУлица Карла Маркса в Симферополе
Улица Карла Маркса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Улица Карла Маркса в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Газопровод пытались повредить в одном из районов Симферополя, устанавливаются причастные, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Произошла попытка повреждения газопровода (в Симферополе), устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", - сообщил источник.
По его словам, инцидент произошел в воскресенье в 21.30. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
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ПроисшествияСимферопольРеспублика Крым
 
 
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