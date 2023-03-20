https://ria.ru/20230320/gazoprovod-1859052171.html

Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод

Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод - РИА Новости, 20.03.2023

Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод

Газопровод пытались повредить в одном из районов Симферополя, устанавливаются причастные, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:53

2023-03-20T10:53

2023-03-20T10:53

происшествия

симферополь

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608060_0:196:2946:1853_1920x0_80_0_0_74914b09e9f604617d6c9ad02c6dd94e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Газопровод пытались повредить в одном из районов Симферополя, устанавливаются причастные, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. "Произошла попытка повреждения газопровода (в Симферополе), устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", - сообщил источник. По его словам, инцидент произошел в воскресенье в 21.30. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20230317/terakt-1858472081.html

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, симферополь, республика крым