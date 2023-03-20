https://ria.ru/20230320/gazoprovod-1859052171.html
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод - РИА Новости, 20.03.2023
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод
Газопровод пытались повредить в одном из районов Симферополя, устанавливаются причастные, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:53
2023-03-20T10:53
2023-03-20T10:53
происшествия
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608060_0:196:2946:1853_1920x0_80_0_0_74914b09e9f604617d6c9ad02c6dd94e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Газопровод пытались повредить в одном из районов Симферополя, устанавливаются причастные, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. "Произошла попытка повреждения газопровода (в Симферополе), устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", - сообщил источник. По его словам, инцидент произошел в воскресенье в 21.30. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20230317/terakt-1858472081.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608060_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_823ac135e71308b8119b5acc2320c58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
Источник: в Симферополе пытались повредить газопровод
В одном из районов Симферополя злоумышленники попытались повредить газопровод
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Газопровод пытались повредить в одном из районов Симферополя, устанавливаются причастные, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Произошла попытка повреждения газопровода (в Симферополе), устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", - сообщил источник.
По его словам, инцидент произошел в воскресенье в 21.30. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области