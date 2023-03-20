https://ria.ru/20230320/gaz-1859073029.html

Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции

Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции - РИА Новости, 20.03.2023

Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про сроки создания газового хаба с Турцией, заявил, что это сложная работа, она не может реализовываться... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:21

2023-03-20T12:21

2023-03-20T12:25

турция

россия

экономика

дмитрий песков

европа

александр новак

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про сроки создания газового хаба с Турцией, заявил, что это сложная работа, она не может реализовываться без каких-либо сдвижек по времени или проблем технического характера."Ну, понятно, что это достаточно сложная работа, достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то сдвижек по времени, без тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба. Будем следить, будем продолжать работать и сотрудничать с турецкими партнерами", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможной обеспокоенности в Кремле из-за сдвига сроков открытия газового хаба в Турции.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20230319/gaz-1858985012.html

https://ria.ru/20230318/gaz-1858790427.html

турция

россия

европа

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турция, россия, экономика, дмитрий песков, европа, александр новак