Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции
Песков назвал создание газового хаба с Турцией сложной работой, сопряженной с проблемами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про сроки создания газового хаба с Турцией, заявил, что это сложная работа, она не может реализовываться без каких-либо сдвижек по времени или проблем технического характера.
"Ну, понятно, что это достаточно сложная работа, достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то сдвижек по времени, без тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба. Будем следить, будем продолжать работать и сотрудничать с турецкими партнерами", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможной обеспокоенности в Кремле из-за сдвига сроков открытия газового хаба в Турции.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.