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Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции - РИА Новости, 20.03.2023
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12:21 20.03.2023 (обновлено: 12:25 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/gaz-1859073029.html
Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции
Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции - РИА Новости, 20.03.2023
Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про сроки создания газового хаба с Турцией, заявил, что это сложная работа, она не может реализовываться... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:21
2023-03-20T12:25
турция
россия
экономика
дмитрий песков
европа
александр новак
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про сроки создания газового хаба с Турцией, заявил, что это сложная работа, она не может реализовываться без каких-либо сдвижек по времени или проблем технического характера."Ну, понятно, что это достаточно сложная работа, достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то сдвижек по времени, без тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба. Будем следить, будем продолжать работать и сотрудничать с турецкими партнерами", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможной обеспокоенности в Кремле из-за сдвига сроков открытия газового хаба в Турции.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230319/gaz-1858985012.html
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турция, россия, экономика, дмитрий песков, европа, александр новак
Турция, Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Европа, Александр Новак
Песков прокомментировал сроки строительства газового хаба в Турции

Песков назвал создание газового хаба с Турцией сложной работой, сопряженной с проблемами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про сроки создания газового хаба с Турцией, заявил, что это сложная работа, она не может реализовываться без каких-либо сдвижек по времени или проблем технического характера.
"Ну, понятно, что это достаточно сложная работа, достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то сдвижек по времени, без тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба. Будем следить, будем продолжать работать и сотрудничать с турецкими партнерами", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможной обеспокоенности в Кремле из-за сдвига сроков открытия газового хаба в Турции.
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Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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ТурцияРоссияЭкономикаДмитрий ПесковЕвропаАлександр Новак
 
 
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