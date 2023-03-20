https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859131060.html

Большинство французов выступили за отставку правительства, показал опрос

Большинство французов выступили за отставку правительства, показал опрос - РИА Новости, 20.03.2023

Большинство французов выступили за отставку правительства, показал опрос

Почти 70% французов выступают за вынесение вотума недоверия правительству после принятия непопулярной пенсионной реформы в обход голосования в парламенте,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:23

2023-03-20T14:23

2023-03-20T14:23

в мире

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Почти 70% французов выступают за вынесение вотума недоверия правительству после принятия непопулярной пенсионной реформы в обход голосования в парламенте, передает телеканал BFMTV со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Elabe. "После применения (премьер-министром) Элизабет Борн статьи 49.3 для принятия пенсионной реформы большая часть населения Франции (68%) хочет отставки правительства после голосования о вынесении вотума недоверия, которое пройдет в этот понедельник в Национальном собрании", – говорится на сайте телеканала. Статья 49.3, на которую ссылается ТВ, позволяет премьер-министру принять законопроект, минуя одобрение парламента. Равным образом большинство французов желают отставки премьер-министра страны, даже если вотум недоверия не будет принят. "В случае, если вотум недоверия не будет одобрен, 68% французов хотят, чтобы Элизабет Борн подала в отставку", – следует из результатов опроса. При этом 69% граждан расценивают этот шаг правительства как "отказ от демократии", а 68% были "в гневе" от продвижения реформы, сообщил в эфире BFMTV. Опрос был проведен 18 и 19 марта 2023 года по репрезентативной выборке среди 1001 француза старше 18 лет. В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству, он будет рассмотрен в понедельник. На данный момент Нацсобрание Франции насчитывает 573 депутата (четыре из 577 мест вакантны). Чтобы вотум недоверия был принят, необходимы голоса как минимум 287 законодателей. Поддержка депутатов фракции Ле Пен (88), NUPES (149), а также независимых депутатов (три или четыре голоса) и депутатов от LIOT (15 или 16 голосов) дадут лишь 257 голосов. Таким образом, необходимо, чтобы вотум поддержали порядка 30 депутатов от партии республиканцев. Однако их лидер Эрик Сьотти объявил, что очень мало республиканцев поддержат петиции.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, элизабет борн