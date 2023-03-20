https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859028576.html

Москалькова призвала дать оценку жестокости полиции Франции к протестующим

Москалькова призвала дать оценку жестокости полиции Франции к протестующим - РИА Новости, 20.03.2023

Москалькова призвала дать оценку жестокости полиции Франции к протестующим

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Telegram-канале к международным правозащитным организациям по поводу жестоких... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:31

2023-03-20T08:31

2023-03-20T11:21

в мире

франция

татьяна москалькова

элизабет борн

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Telegram-канале к международным правозащитным организациям по поводу жестоких действий полиции Франции по отношению к протестующим против пенсионной реформы в этой стране и призвала дать правовую оценку произошедшему. Ранее СМИ сообщали, что только в субботу на акциях протеста против повышения пенсионного возраста во Франции были задержаны 169 человек. Протесты в разных городах страны проходили на протяжении последней недели. Профсоюзы призвали к новой общенациональной манифестации против пенсионной реформы 23 марта. "Выражаю чрезвычайную озабоченность жестокими действиями французской полиции по отношению к демонстрантам в Париже, Нанте, Марселе, Ренне и других городах. Против десятков тысяч людей, которые вышли на улицы, полиция применяет слезоточивый газ и водометы. Счет задержанных идет на сотни. <…> Обращаюсь к Уполномоченному по защите прав человека во Франции г-же Клэр Эдон и международным правозащитным организациям с просьбой дать правовую оценку жестоких действий полиции и размыванию социальных прав граждан Французской Республики", — написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она отметила, что люди возмущены тем, что власти приняли пенсионную реформу в обход голосования в нижней палате парламента, не соблюли демократические процедуры. "Поэтому протесты закономерны: ведь реформа серьезно затрагивает социальные права миллионов трудящихся", — подчеркнула российских омбудсмен. В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству, он будет рассмотрен в понедельник. Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу на площади Италии в 13-м округе Парижа люди стали собираться на манифестацию против пенсионной реформы после того, как префектура запретила проведение митинга на площади Согласия. Ближе к вечеру манифестация разделилась на несколько групп, которые разбрелись по близлежащим улицам, опрокидывая и поджигая мусорные баки. Полиция начала применять слезоточивый газ, чтобы вытеснить манифестантов с улиц. Отмечается, что запрет властей на проведение митингов на площади Согласия был продлен в воскресенье. В течение двух дней подряд французы устраивал акции протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже напротив Бурбонского дворца, где заседает Национальная ассамблея. В ходе акций начались ожесточенные стычки радикалов с полицией, передавал корреспондент РИА Новости. Радикалы ломали ремонтные конструкции, которыми закрыты два фонтана на площади, вырывая оттуда доски и металлические балки. Они также разбирали брусчатку и забрасывали полицию булыжниками. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. В пятницу, по данным МВД страны, число участников парижской манифестации превысило четыре тысячи человек, 61 был задержан. В четверг выразить протест на площадь Согласия пришли десять тысяч человек, полиция задержала 258 активистов.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, татьяна москалькова, элизабет борн