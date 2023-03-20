Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия

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"Очень много вопросов в сфере экономического взаимодействия. Но завтра мы сможем поговорить и об этом с участием наших партнеров и коллег. А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам. Добро пожаловать", - сказал Путин.