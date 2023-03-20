https://ria.ru/20230320/ekonomika-1859245191.html
Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия
Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия - РИА Новости, 20.03.2023
Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия
Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что во вторник они смогут обсудить в том числе вопросы в сфере экономического... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:30
2023-03-20T17:30
2023-03-20T17:30
экономика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что во вторник они смогут обсудить в том числе вопросы в сфере экономического взаимодействия. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230320/kitay-1859229220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия
Путин во вторник обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия