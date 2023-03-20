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Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия - РИА Новости, 20.03.2023
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17:30 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/ekonomika-1859245191.html
Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия
Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия - РИА Новости, 20.03.2023
Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия
Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что во вторник они смогут обсудить в том числе вопросы в сфере экономического... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:30
2023-03-20T17:30
экономика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что во вторник они смогут обсудить в том числе вопросы в сфере экономического взаимодействия. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230320/kitay-1859229220.html
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экономика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия

Путин во вторник обсудит с Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что во вторник они смогут обсудить в том числе вопросы в сфере экономического взаимодействия.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Очень много вопросов в сфере экономического взаимодействия. Но завтра мы сможем поговорить и об этом с участием наших партнеров и коллег. А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам. Добро пожаловать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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ЭкономикаРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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