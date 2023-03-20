https://ria.ru/20230320/ekonomika-1859141700.html

Системные попытки Запада разрушить экономику не удались, заявил Путин

Системные попытки Запада разрушить экономику не удались, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

Системные попытки Запада разрушить экономику не удались, заявил Путин

Системные попытки Запада разрушить экономику России не удались, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:38

2023-03-20T14:38

2023-03-20T19:12

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Системные попытки Запада разрушить экономику России не удались, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.По его словам, все, что делает Запад против России, рассчитано как на быстрый результат, так и на среднесрочную перспективу. Из-за этого возникают проблемы с поставкой комплектующих в высокотехнологических отраслях, отключением от коопераций, с логистическими цепочками."Все это есть, мы это видим. Думаю, что и здесь у них ничего не получится", — добавил Путин.Перед российской экономикой и бизнесом в условиях санкций стоит много задач, в том числе по импортозамещению, продолжил президент.Он подчеркнул, что в условиях внешнего давления особое значение приобретает задача сохранения единства общества. В связи с этим российский лидер призвал сотрудников МВД повышать профессионализм и не допускать несправедливости в своей работе.Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и вредят тем, кто их ввел. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html

https://ria.ru/20230308/frg-1856519874.html

https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850951635.html

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россия, экономика, владимир путин