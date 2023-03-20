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Системные попытки Запада разрушить экономику не удались, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
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14:38 20.03.2023 (обновлено: 19:12 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ekonomika-1859141700.html
Системные попытки Запада разрушить экономику не удались, заявил Путин
Системные попытки Запада разрушить экономику не удались, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Системные попытки Запада разрушить экономику не удались, заявил Путин
Системные попытки Запада разрушить экономику России не удались, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:38
2023-03-20T19:12
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Системные попытки Запада разрушить экономику России не удались, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.По его словам, все, что делает Запад против России, рассчитано как на быстрый результат, так и на среднесрочную перспективу. Из-за этого возникают проблемы с поставкой комплектующих в высокотехнологических отраслях, отключением от коопераций, с логистическими цепочками."Все это есть, мы это видим. Думаю, что и здесь у них ничего не получится", — добавил Путин.Перед российской экономикой и бизнесом в условиях санкций стоит много задач, в том числе по импортозамещению, продолжил президент.Он подчеркнул, что в условиях внешнего давления особое значение приобретает задача сохранения единства общества. В связи с этим российский лидер призвал сотрудников МВД повышать профессионализм и не допускать несправедливости в своей работе.Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и вредят тем, кто их ввел. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Системные попытки Запада разрушить экономику не удались, заявил Путин

Президент Путин заявил, что системные попытки Запада разрушить экономику России не удались

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Системные попытки Запада разрушить экономику России не удались, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
«
"Ничего не получилось, ничего и не получится, но успокаиваться ни в коем случае нельзя", — указал глава государства.
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По его словам, все, что делает Запад против России, рассчитано как на быстрый результат, так и на среднесрочную перспективу. Из-за этого возникают проблемы с поставкой комплектующих в высокотехнологических отраслях, отключением от коопераций, с логистическими цепочками.
"Все это есть, мы это видим. Думаю, что и здесь у них ничего не получится", — добавил Путин.
Перед российской экономикой и бизнесом в условиях санкций стоит много задач, в том числе по импортозамещению, продолжил президент.
«

"Здесь есть минусы, но есть и огромные плюсы для экономики, просто огромные. Вынуждены теперь наши предприятия, те, кто организует производства, заниматься размещением заказов внутри страны. У нас и безработица в том числе от этого на исторически минимальном уровне: 3,6 процента", — отметил Путин.

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Он подчеркнул, что в условиях внешнего давления особое значение приобретает задача сохранения единства общества. В связи с этим российский лидер призвал сотрудников МВД повышать профессионализм и не допускать несправедливости в своей работе.
Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и вредят тем, кто их ввел. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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