https://ria.ru/20230320/egipet-1859237333.html
Рейсов между Россией и Египтом может стать больше
Рейсов между Россией и Египтом может стать больше - РИА Новости, 20.03.2023
Рейсов между Россией и Египтом может стать больше
Египет становится все популярнее для российских туристов, и при необходимости страны готовы рассмотреть возможность увеличения авиарейсов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:41
2023-03-20T17:41
2023-03-20T17:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
египет
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341728_0:52:991:609_1920x0_80_0_0_5cb92a7c8eda3258bf65f9c4328c33eb.jpg
КАИР, 20 мар - РИА Новости. Египет становится все популярнее для российских туристов, и при необходимости страны готовы рассмотреть возможность увеличения авиарейсов, сообщил журналистам вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы сегодня видим поступательный рост со стороны российских туристов. Наши страны связывает 100 рейсов в неделю", – сказал он по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии в Каире. – При необходимости дополнительной провозной емкости и коллеги готовы большее количество рейсов добавить. И мы на совместных взаимовыгодных условиях готовы этот предмет рассматривать".При этом возможное количество дополнительных авиарейсов пока не обсуждалось, уточнил Мантуров.
https://ria.ru/20230320/ramadan-1858549010.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341728_55:0:935:660_1920x0_80_0_0_ac3885af9862d33e1e7d4bce6993e3cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, египет, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Рейсов между Россией и Египтом может стать больше
Мантуров: Египет становится все популярнее у россиян, возможно увеличение числа авиарейсов