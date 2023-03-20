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Рейсов между Россией и Египтом может стать больше - РИА Новости, 20.03.2023
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Туризм
 
17:41 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/egipet-1859237333.html
Рейсов между Россией и Египтом может стать больше
Рейсов между Россией и Египтом может стать больше - РИА Новости, 20.03.2023
Рейсов между Россией и Египтом может стать больше
Египет становится все популярнее для российских туристов, и при необходимости страны готовы рассмотреть возможность увеличения авиарейсов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:41
2023-03-20T17:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
египет
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Египет становится все популярнее для российских туристов, и при необходимости страны готовы рассмотреть возможность увеличения авиарейсов, сообщил журналистам вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы сегодня видим поступательный рост со стороны российских туристов. Наши страны связывает 100 рейсов в неделю", – сказал он по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии в Каире. – При необходимости дополнительной провозной емкости и коллеги готовы большее количество рейсов добавить. И мы на совместных взаимовыгодных условиях готовы этот предмет рассматривать".При этом возможное количество дополнительных авиарейсов пока не обсуждалось, уточнил Мантуров.
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новости - туризм, туризм, туристы, египет, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Рейсов между Россией и Египтом может стать больше

Мантуров: Египет становится все популярнее у россиян, возможно увеличение числа авиарейсов

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Египет становится все популярнее для российских туристов, и при необходимости страны готовы рассмотреть возможность увеличения авиарейсов, сообщил журналистам вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы сегодня видим поступательный рост со стороны российских туристов. Наши страны связывает 100 рейсов в неделю", – сказал он по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии в Каире. – При необходимости дополнительной провозной емкости и коллеги готовы большее количество рейсов добавить. И мы на совместных взаимовыгодных условиях готовы этот предмет рассматривать".
При этом возможное количество дополнительных авиарейсов пока не обсуждалось, уточнил Мантуров.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЕгипетДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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