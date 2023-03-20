https://ria.ru/20230320/egipet-1859237333.html

Рейсов между Россией и Египтом может стать больше

Рейсов между Россией и Египтом может стать больше - РИА Новости, 20.03.2023

Рейсов между Россией и Египтом может стать больше

Египет становится все популярнее для российских туристов, и при необходимости страны готовы рассмотреть возможность увеличения авиарейсов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:41

2023-03-20T17:41

2023-03-20T17:41

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

египет

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Египет становится все популярнее для российских туристов, и при необходимости страны готовы рассмотреть возможность увеличения авиарейсов, сообщил журналистам вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы сегодня видим поступательный рост со стороны российских туристов. Наши страны связывает 100 рейсов в неделю", – сказал он по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии в Каире. – При необходимости дополнительной провозной емкости и коллеги готовы большее количество рейсов добавить. И мы на совместных взаимовыгодных условиях готовы этот предмет рассматривать".При этом возможное количество дополнительных авиарейсов пока не обсуждалось, уточнил Мантуров.

https://ria.ru/20230320/ramadan-1858549010.html

египет

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, египет, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)