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Джонсон передал доказательства в свою защиту по делу ковид-вечеринок - РИА Новости, 20.03.2023
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19:03 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/dzhonson-1859278980.html
Джонсон передал доказательства в свою защиту по делу ковид-вечеринок
Джонсон передал доказательства в свою защиту по делу ковид-вечеринок - РИА Новости, 20.03.2023
Джонсон передал доказательства в свою защиту по делу ковид-вечеринок
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал парламентскому комитету по привилегиям доказательства, которые оправдывают его в деле о вечеринках... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:03
2023-03-20T19:03
в мире
великобритания
борис джонсон
филипп (король бельгии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал парламентскому комитету по привилегиям доказательства, которые оправдывают его в деле о вечеринках во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщает телеканал Sky News. Джонсон 22 марта даст показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования. Если будет установлено, что бывший премьер ввел в заблуждение парламент, его могут отстранить от работы в палате общин на десять дней, что может послужить поводом для подачи петиции об отзыве у него депутатского мандата. "Борис Джонсон передал свое досье с доказательствами в качестве защиты от обвинений в том, что он ввел в заблуждение парламент во время ковид-вечеринок", - говорится в сообщении. Отмечается, что комитет опубликует предоставленный документ после проверки. "Комитет контролирует сроки публикации. Мы призываем их опубликовать документ как можно скорее", - приводит телеканал слова источника, близкого к бывшему премьеру. В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринок. В начале марта комитет опубликовал отчет, в котором подробно описывались четыре случая, когда бывший премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20230223/post-1854046333.html
https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793614739.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, филипп (король бельгии)
В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Филипп (король Бельгии)
Джонсон передал доказательства в свою защиту по делу ковид-вечеринок

Джонсон передал парламенту Британии доказательства в свою защиту по делу ковид-вечеринок

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал парламентскому комитету по привилегиям доказательства, которые оправдывают его в деле о вечеринках во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщает телеканал Sky News.
Джонсон 22 марта даст показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования. Если будет установлено, что бывший премьер ввел в заблуждение парламент, его могут отстранить от работы в палате общин на десять дней, что может послужить поводом для подачи петиции об отзыве у него депутатского мандата.
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"Борис Джонсон передал свое досье с доказательствами в качестве защиты от обвинений в том, что он ввел в заблуждение парламент во время ковид-вечеринок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комитет опубликует предоставленный документ после проверки.
"Комитет контролирует сроки публикации. Мы призываем их опубликовать документ как можно скорее", - приводит телеканал слова источника, близкого к бывшему премьеру.
В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринок. В начале марта комитет опубликовал отчет, в котором подробно описывались четыре случая, когда бывший премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок.
Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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