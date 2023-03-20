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В Башкирии пять машин переехали пешехода - РИА Новости, 20.03.2023
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08:46 20.03.2023 (обновлено: 10:20 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/dtp-1859029946.html
В Башкирии пять машин переехали пешехода
В Башкирии пять машин переехали пешехода - РИА Новости, 20.03.2023
В Башкирии пять машин переехали пешехода
Жителя Оренбургской области сбила машина в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля, пешеход скончался на месте, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:46
2023-03-20T10:20
происшествия
оренбургская область
республика башкортостан
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Жителя Оренбургской области сбила машина в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля, пешеход скончался на месте, сообщил в Telegram-канале начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов. По его данным, авария произошла в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, добавил начальник ГИБДД по Башкирии.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, республика башкортостан
Происшествия, Оренбургская область, Республика Башкортостан
В Башкирии пять машин переехали пешехода

Машина сбила пешехода в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля

© Фото : ГИБДД Республики БашкортостанМесто ДТП на 213 км автодороги Уфа-Оренбург
Место ДТП на 213 км автодороги Уфа-Оренбург - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : ГИБДД Республики Башкортостан
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Жителя Оренбургской области сбила машина в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля, пешеход скончался на месте, сообщил в Telegram-канале начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.
По его данным, авария произошла в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург.
«
"Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулём Land Rover допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области. После наезда мужчина попал под колеса ещё четырёх автомобилей", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, добавил начальник ГИБДД по Башкирии.
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ПроисшествияОренбургская областьРеспублика Башкортостан
 
 
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