https://ria.ru/20230320/dtp-1859029946.html
В Башкирии пять машин переехали пешехода
В Башкирии пять машин переехали пешехода - РИА Новости, 20.03.2023
В Башкирии пять машин переехали пешехода
Жителя Оренбургской области сбила машина в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля, пешеход скончался на месте, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:46
2023-03-20T08:46
2023-03-20T10:20
происшествия
оренбургская область
республика башкортостан
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Жителя Оренбургской области сбила машина в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля, пешеход скончался на месте, сообщил в Telegram-канале начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов. По его данным, авария произошла в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, добавил начальник ГИБДД по Башкирии.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, республика башкортостан
Происшествия, Оренбургская область, Республика Башкортостан
В Башкирии пять машин переехали пешехода
Машина сбила пешехода в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля