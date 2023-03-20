https://ria.ru/20230320/dtp-1859029946.html

В Башкирии пять машин переехали пешехода

В Башкирии пять машин переехали пешехода - РИА Новости, 20.03.2023

В Башкирии пять машин переехали пешехода

Жителя Оренбургской области сбила машина в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля, пешеход скончался на месте, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:46

2023-03-20T08:46

2023-03-20T10:20

происшествия

оренбургская область

республика башкортостан

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УФА, 20 мар – РИА Новости. Жителя Оренбургской области сбила машина в Башкирии, после чего его переехали еще четыре автомобиля, пешеход скончался на месте, сообщил в Telegram-канале начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов. По его данным, авария произошла в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, добавил начальник ГИБДД по Башкирии.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

оренбургская область

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, республика башкортостан