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ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов - РИА Новости, 20.03.2023
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов
Украинские войска в 18.05 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:16
2023-03-20T18:16
2023-03-20T18:28
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов