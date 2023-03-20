https://ria.ru/20230320/donetsk-1859270198.html

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов - РИА Новости, 20.03.2023

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов

Украинские войска в 18.05 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:16

2023-03-20T18:16

2023-03-20T18:28

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, донецк, происшествия