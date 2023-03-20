Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительтсво ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре натовских снаряда
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
О последствиях пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.