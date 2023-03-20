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Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 20.03.2023 (обновлено: 12:54 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/donetsk-1859078451.html
Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ
Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.03.2023
Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ
Поселок Путиловка в Киевском районе Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:42
2023-03-20T12:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Поселок Путиловка в Киевском районе Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Позже Кулемзин уточнил, что в результате боевых действий в Киевском районе обесточены 13 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 1925 абонентов.Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 10.15 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ

Мэр Кулемзин: поселок Путиловка в Донецке остался без электричества из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий
Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Поселок Путиловка в Киевском районе Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Киевского района повреждена электроопора. По информации местных жителей, Путиловка обесточена", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже Кулемзин уточнил, что в результате боевых действий в Киевском районе обесточены 13 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 1925 абонентов.
Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 10.15 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 марта, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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