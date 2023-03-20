https://ria.ru/20230320/donetsk-1859078451.html

Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ

Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.03.2023

Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ

Поселок Путиловка в Киевском районе Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:42

2023-03-20T12:42

2023-03-20T12:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Поселок Путиловка в Киевском районе Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Позже Кулемзин уточнил, что в результате боевых действий в Киевском районе обесточены 13 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 1925 абонентов.Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 10.15 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины