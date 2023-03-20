Поселок Путиловка в Донецке остался без света после обстрела ВСУ
Мэр Кулемзин: поселок Путиловка в Донецке остался без электричества из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий
Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Поселок Путиловка в Киевском районе Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
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"В результате обстрела Киевского района повреждена электроопора. По информации местных жителей, Путиловка обесточена", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже Кулемзин уточнил, что в результате боевых действий в Киевском районе обесточены 13 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 1925 абонентов.
Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 10.15 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.