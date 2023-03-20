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Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР - РИА Новости, 20.03.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:00

2023-03-20T10:00

2023-03-20T10:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины