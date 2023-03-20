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Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/donbass-1859039852.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:00
2023-03-20T10:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 марта, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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