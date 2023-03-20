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Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:00
2023-03-20T10:00
2023-03-20T10:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из РСЗО Александровку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке