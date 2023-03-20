https://ria.ru/20230320/donbass-1859035885.html

Родные украинских мобилизованных просят защиты у ДНР, заявила омбудсмен

Родные украинских мобилизованных просят защиты у ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 20.03.2023

Родные украинских мобилизованных просят защиты у ДНР, заявила омбудсмен

Просьбы о защите от произвола украинских властей и армии поступают в аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР, сообщила корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:36

2023-03-20T09:36

2023-03-20T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Просьбы о защите от произвола украинских властей и армии поступают в аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР, сообщила корреспонденту РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова. "Факты применения Киевом "заградотрядов" имеют место быть. Мы с вами это наблюдаем не только в СМИ, это видно практически во всех соцсетях и в мессенджерах. Украинские бойцы сами выкладывают такие видео о том, что они не хотят идти. О том, что их заставляют, что они без снабжения, без вооружения и так далее. Ранее Украина прикрывалась гражданскими, как живым щитом, а сейчас, по сути, прикрывается мобилизованными. Которых пускают впереди себя, а сами ждут на наблюдательных пунктах за их спинами. Используют как живое мясо. По другому это, к сожалению, это не назовешь. И более того, к нам в аппарат тоже поступают обращения от их родителей, от жен, с просьбой как-то защитить этих ребят, которые, на секундочку, воюют против нас. И на данный момент, к сожалению, у нас нет этого механизма. Но опять же, эта проблема должна быть улажена в правовом поле Украины. И здесь вопрос к международным организациям. Потому что, я уверена, что если жены и мамы достучались до нас, то они точно так же стучаться в эти же международные организации… Которые опять же, закрывают глаза. Чем больше это на Украине будет поощряться, тем это скорее это войдет в определенную систему. И будет продолжаться, просто так не остановится", - рассказала Морозова.

https://ria.ru/20230320/artemovsk-1859033610.html

украина

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова