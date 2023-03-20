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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:32 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/donbass-1859035371.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:32
2023-03-20T09:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На докучаевском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 144 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов республики: Горловка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск, Еленовка, Новотроицкое, Владимировка, Петровское. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 11 обстрелов.
донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 144 боеприпаса по республике

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На докучаевском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 144 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов республики: Горловка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск, Еленовка, Новотроицкое, Владимировка, Петровское.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 11 обстрелов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 марта, 15:48
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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