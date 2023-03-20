https://ria.ru/20230320/donbass-1859035371.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.03.2023

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:32

2023-03-20T09:32

2023-03-20T09:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На докучаевском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 144 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов республики: Горловка, Каштановое, Минеральное, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск, Еленовка, Новотроицкое, Владимировка, Петровское. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 11 обстрелов.

донецкая народная республика

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины