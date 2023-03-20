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МИД не увидел необходимости для диалога с Западом по Южному Кавказу

МИД не увидел необходимости для диалога с Западом по Южному Кавказу - РИА Новости, 20.03.2023

МИД не увидел необходимости для диалога с Западом по Южному Кавказу

Россия не видит возможности и необходимости развития какого-либо диалога с Западом по Южному Кавказу, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:58

2023-03-20T15:58

2023-03-20T15:58

россия

армения

сергей лавров

арарат мирзоян

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия не видит возможности и необходимости развития какого-либо диалога с Западом по Южному Кавказу, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Я не вижу сейчас никаких возможностей, да и, честно говоря, необходимости развития какого-либо диалога с Западом по Южному Кавказу, как и по большинству других вопросов международной региональной повестки", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогу переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. "Занимаются мероприятиями, которые можно назвать подготовкой к очередной цветной революции. Это тоже не сильно скрывается. Все эти правительственные организации известны. То, как они выступают публично, отстаивая интересы Запада и пытаясь дискредитировать действия тоже известно", — добавил глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20221119/kavkaz-1832815568.html

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россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, в мире