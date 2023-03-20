https://ria.ru/20230320/desantniki-1859022526.html

Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных

Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных - РИА Новости, 20.03.2023

Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных

Разведчики ВДВ в ходе спецоперации выполняют свою работу в любую погоду и без выходных, а в нелетную для БПЛА погоду сами пешком пробираются к позициям... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T07:04

2023-03-20T07:04

2023-03-20T08:49

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Разведчики ВДВ в ходе спецоперации выполняют свою работу в любую погоду и без выходных, а в нелетную для БПЛА погоду сами пешком пробираются к позициям противника. По его словам, разведчикам пришлось двигаться перебежками, они обнаружили опорный пункт, навели артиллерию, артиллерия отработала, противник отошел, и российские подразделения заняли позиции. "Мы защищаем свою землю, свою Родину, по-другому быть не может. Победа будет за нами!" - заключил десантник.

https://ria.ru/20230320/vdv-1859018858.html

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"Нет выходных и противнику не дадим" – разведчики ВДВ о работе в зоне спецоперации "Нет выходных и противнику не дадим". Российские разведчики ВДВ работают в зоне спецоперации в любую погоду и без выходных, а если погода мешает беспилотникам, то сами - ножками, ползком - пробираются к позициям противника 2023-03-20T07:04 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, воздушно-десантные войска россии