Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 20.03.2023 (обновлено: 08:49 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/desantniki-1859022526.html
Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных
Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных - РИА Новости, 20.03.2023
Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных
Разведчики ВДВ в ходе спецоперации выполняют свою работу в любую погоду и без выходных, а в нелетную для БПЛА погоду сами пешком пробираются к позициям... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T07:04
2023-03-20T08:49
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859029633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2ad1e62ddd89be76e3ac549ddffa40b.jpg
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Разведчики ВДВ в ходе спецоперации выполняют свою работу в любую погоду и без выходных, а в нелетную для БПЛА погоду сами пешком пробираются к позициям противника. По его словам, разведчикам пришлось двигаться перебежками, они обнаружили опорный пункт, навели артиллерию, артиллерия отработала, противник отошел, и российские подразделения заняли позиции. "Мы защищаем свою землю, свою Родину, по-другому быть не может. Победа будет за нами!" - заключил десантник.
https://ria.ru/20230320/vdv-1859018858.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Нет выходных и противнику не дадим" – разведчики ВДВ о работе в зоне спецоперации
"Нет выходных и противнику не дадим". Российские разведчики ВДВ работают в зоне спецоперации в любую погоду и без выходных, а если погода мешает беспилотникам, то сами - ножками, ползком - пробираются к позициям противника
2023-03-20T07:04
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859029633_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_eab950e26c11639c789f55053b421a8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных

"Боинг": российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Разведчики ВДВ в ходе спецоперации выполняют свою работу в любую погоду и без выходных, а в нелетную для БПЛА погоду сами пешком пробираются к позициям противника.
«
"Пришли с передовой, задача заключалась в том, чтобы обнаружить опорные пункты противника. Подняли птичку (БПЛА), птичка не полетела - сдувало ветром, погода была плохая", - рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Боинг".
По его словам, разведчикам пришлось двигаться перебежками, они обнаружили опорный пункт, навели артиллерию, артиллерия отработала, противник отошел, и российские подразделения заняли позиции.
«
"У нас нет выходных, соответственно, и противнику не дадим такого удовольствия. Поставленную задачу всегда выполняем, если не получается воздухом, соответственно, значит, ножками, ползком", - сказал разведчик.
"Мы защищаем свою землю, свою Родину, по-другому быть не может. Победа будет за нами!" - заключил десантник.
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных
Вчера, 05:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала