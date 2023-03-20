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Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных
Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных - РИА Новости, 20.03.2023
Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных
Разведчики ВДВ в ходе спецоперации выполняют свою работу в любую погоду и без выходных, а в нелетную для БПЛА погоду сами пешком пробираются к позициям... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T07:04
2023-03-20T07:04
2023-03-20T08:49
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безопасность
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Разведчики ВДВ в ходе спецоперации выполняют свою работу в любую погоду и без выходных, а в нелетную для БПЛА погоду сами пешком пробираются к позициям противника. По его словам, разведчикам пришлось двигаться перебежками, они обнаружили опорный пункт, навели артиллерию, артиллерия отработала, противник отошел, и российские подразделения заняли позиции. "Мы защищаем свою землю, свою Родину, по-другому быть не может. Победа будет за нами!" - заключил десантник.
https://ria.ru/20230320/vdv-1859018858.html
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"Нет выходных и противнику не дадим" – разведчики ВДВ о работе в зоне спецоперации
"Нет выходных и противнику не дадим". Российские разведчики ВДВ работают в зоне спецоперации в любую погоду и без выходных, а если погода мешает беспилотникам, то сами - ножками, ползком - пробираются к позициям противника
2023-03-20T07:04
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безопасность, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных
"Боинг": российские десантники выполняют свою работу в любую погоду и без выходных
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Разведчики ВДВ в ходе спецоперации выполняют свою работу в любую погоду и без выходных, а в нелетную для БПЛА погоду сами пешком пробираются к позициям противника.
«
"Пришли с передовой, задача заключалась в том, чтобы обнаружить опорные пункты противника. Подняли птичку (БПЛА), птичка не полетела - сдувало ветром, погода была плохая", - рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Боинг".
По его словам, разведчикам пришлось двигаться перебежками, они обнаружили опорный пункт, навели артиллерию, артиллерия отработала, противник отошел, и российские подразделения заняли позиции.
«
"У нас нет выходных, соответственно, и противнику не дадим такого удовольствия. Поставленную задачу всегда выполняем, если не получается воздухом, соответственно, значит, ножками, ползком", - сказал разведчик.
"Мы защищаем свою землю, свою Родину, по-другому быть не может. Победа будет за нами!" - заключил десантник.
Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных