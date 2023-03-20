https://ria.ru/20230320/dannye-1859158444.html

МВД поддержало усиление наказания за передачу персональных данных

МВД поддержало усиление наказания за передачу персональных данных - РИА Новости, 20.03.2023

МВД поддержало усиление наказания за передачу персональных данных

Министерство внутренних дел России поддерживает усиление наказания за незаконную передачу персональных данных, сказал министр МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:06

2023-03-20T15:06

2023-03-20T15:06

россия

владимир колокольцев

кибербезопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794758572_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_25fb34bd6bc5eb3692a9d61397640ece.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел России поддерживает усиление наказания за незаконную передачу персональных данных, сказал министр МВД РФ Владимир Колокольцев. Министр рассказал, что определенные результаты достигнуты в противодействии IT-преступности. По его словам, взаимная работа позволила почти на 30% снизить массив краж с банковских счетов и мошенничества с применением электронных средств платежа. "Вместе с тем риски дистанционных хищений напрямую сопряжены с фактами утечки персональных данных граждан. Нужны дополнительные механизмы их защиты. Заинтересованные должны быть и структуры, которые имеют доступ к личным сведениям о клиенте. Поэтому мы поддерживаем необходимость введения оборотных штрафов компаний за их разглашение и усиление ответственности за незаконную передачу третьим лицам", - сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.

https://ria.ru/20230318/zakon-1858777817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир колокольцев, кибербезопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)