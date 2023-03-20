https://ria.ru/20230320/dannye-1859158444.html
МВД поддержало усиление наказания за передачу персональных данных
МВД поддержало усиление наказания за передачу персональных данных - РИА Новости, 20.03.2023
МВД поддержало усиление наказания за передачу персональных данных
Министерство внутренних дел России поддерживает усиление наказания за незаконную передачу персональных данных, сказал министр МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:06
2023-03-20T15:06
2023-03-20T15:06
россия
владимир колокольцев
кибербезопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел России поддерживает усиление наказания за незаконную передачу персональных данных, сказал министр МВД РФ Владимир Колокольцев. Министр рассказал, что определенные результаты достигнуты в противодействии IT-преступности. По его словам, взаимная работа позволила почти на 30% снизить массив краж с банковских счетов и мошенничества с применением электронных средств платежа. "Вместе с тем риски дистанционных хищений напрямую сопряжены с фактами утечки персональных данных граждан. Нужны дополнительные механизмы их защиты. Заинтересованные должны быть и структуры, которые имеют доступ к личным сведениям о клиенте. Поэтому мы поддерживаем необходимость введения оборотных штрафов компаний за их разглашение и усиление ответственности за незаконную передачу третьим лицам", - сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.
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россия, владимир колокольцев, кибербезопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Кибербезопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД поддержало усиление наказания за передачу персональных данных
Колокольцев поддержал усиление наказания за незаконную передачу персональных данных