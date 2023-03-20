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Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29 - РИА Новости, 20.03.2023
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03:44 20.03.2023 (обновлено: 03:45 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/britaniya-1859015034.html
Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29
Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29 - РИА Новости, 20.03.2023
Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29
Замглавы минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов восполнить пробелы в вооружении Польши, которые возникнут после поставок Варшавой Украине... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T03:44
2023-03-20T03:45
в мире
украина
польша
россия
сергей лавров
анджей дуда
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Замглавы минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов восполнить пробелы в вооружении Польши, которые возникнут после поставок Варшавой Украине истребителей МиГ-29. "Мы очень позитивно отнесемся к просьбе Польши восполнить возникшие пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger-2. То же самое относится к истребителям", - сказал Хиппи немецкому изданию Welt. До сих пор соответствующих запросов от Польши не поступало, отметил он. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии также сообщило, что приняло решение о передаче своих истребителей МиГ-29 Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставки боевых самолетов Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230320/polsha-1859010367.html
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в мире, украина, польша, россия, сергей лавров, анджей дуда, эммануэль макрон, нато, welt, миг-29, т-72 "урал"
В мире, Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон, НАТО, Welt, МиГ-29, Т-72 "Урал"
Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29

Джеймс Хиппи: Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Замглавы минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов восполнить пробелы в вооружении Польши, которые возникнут после поставок Варшавой Украине истребителей МиГ-29.
"Мы очень позитивно отнесемся к просьбе Польши восполнить возникшие пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger-2. То же самое относится к истребителям", - сказал Хиппи немецкому изданию Welt.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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Вчера, 01:47
До сих пор соответствующих запросов от Польши не поступало, отметил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии также сообщило, что приняло решение о передаче своих истребителей МиГ-29 Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставки боевых самолетов Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Премьер-министр Саксонии М. Кречмер
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Вчера, 02:51
 
В миреУкраинаПольшаРоссияСергей ЛавровАнджей ДудаЭммануэль МакронНАТОWeltМиГ-29Т-72 "Урал"
 
 
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