https://ria.ru/20230320/britaniya-1859015034.html

Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29

Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29 - РИА Новости, 20.03.2023

Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29

Замглавы минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов восполнить пробелы в вооружении Польши, которые возникнут после поставок Варшавой Украине... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T03:44

2023-03-20T03:44

2023-03-20T03:45

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Замглавы минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов восполнить пробелы в вооружении Польши, которые возникнут после поставок Варшавой Украине истребителей МиГ-29. "Мы очень позитивно отнесемся к просьбе Польши восполнить возникшие пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger-2. То же самое относится к истребителям", - сказал Хиппи немецкому изданию Welt. До сих пор соответствующих запросов от Польши не поступало, отметил он. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии также сообщило, что приняло решение о передаче своих истребителей МиГ-29 Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставки боевых самолетов Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230320/polsha-1859010367.html

https://ria.ru/20230320/germaniya-1859013038.html

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в мире, украина, польша, россия, сергей лавров, анджей дуда, эммануэль макрон, нато, welt, миг-29, т-72 "урал"