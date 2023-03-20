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Власти Удмуртии рассказали о бойцах, отправившихся служить по контракту

Власти Удмуртии рассказали о бойцах, отправившихся служить по контракту - РИА Новости, 20.03.2023

Власти Удмуртии рассказали о бойцах, отправившихся служить по контракту

Очередная группа бойцов отправилась из Удмуртии в воинские части для прохождения контрактной службы, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:24

2023-03-20T20:24

2023-03-20T20:24

удмуртская республика

завьяловский район

ижевск

россия

александр бречалов

владимир путин

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УФА, 20 мар – РИА Новости. Очередная группа бойцов отправилась из Удмуртии в воинские части для прохождения контрактной службы, сообщили в пресс-службе главы республики. "В Удмуртии активно идет набор на военную службу по контракту, 20 марта очередная группа бойцов из разных районов республики отправилась в воинские части для подписания контрактов и дальнейшего прохождения службы", - говорится в сообщении. Отмечается, что все желающие служить по контракту могут получить необходимую информацию в местных военных комиссариатах. "На контрактную службу мы ждем всех желающих в возрасте от 18 до 60 лет. Основное требование к кандидату – это хорошая физическая форма. Опыт службы необязателен, но будет полезен самому бойцу, ему будет проще проходить службу", – приводятся в сообщении слова начальника пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии Альберта Кононова. Региональные власти рассказали о нескольких жителях, которые решили служить по контракту. Так, Анатолий из Завьяловского района отправляется служить по контракту во второй раз. "У меня много боевых товарищей. В первую очередь главная мотивация для нас – это патриотизм и защита наших семей, детей. Конечно, они будут скучать по папе. Моей супруге сначала было сложно принять мой выбор, но все же она меня поддержала. Я уверен, что большинство бойцов, которые принимают решение пойти служить по контракту, делают это не ради денег, не ради зарплат. Просто у всех есть чувство собственного достоинства и желание защищать страну", – цитирует пресс-служба бойца. По данным удмуртских властей, Сергей из Ижевска тоже скоро отправится в воинскую часть. Пойти служить по контракту он хотел давно. "К тому же, за плечами у него есть боевой опыт – первая Чеченская война. Дочь и будущая супруга поддержали его решение. В ближайшие дни Сергей и его невеста пойдут в ЗАГС и зарегистрируют свои отношения – для контрактников процедура регистрации брака ускорена, что очень порадовало мужчину. Штамп в паспорте появится уже в день подачи заявления", - рассказали в пресс-службе. Власти региона отметили, что о необходимости создания в России профессиональной армии неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. "Напомним, военнослужащих всем необходимым для выполнения боевых задач обеспечивает Минобороны. Удмуртия регулярно отправляет дополнительные гуманитарные грузы участникам СВО. Глава региона Александр Бречалов поблагодарил всех жителей, предпринимателей и организации, которые собирают для земляков посылки, снаряжение, стройматериалы, инструменты. В общей сложности через фонд "Сообщество" в зону спецоперации республика отправила уже свыше 400 тонн дополнительной гумпомощи", - добавили в пресс-службе.

завьяловский район

ижевск

россия

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завьяловский район, ижевск, россия, александр бречалов, владимир путин