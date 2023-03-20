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Бот для приема инициатив из городских округов появится в Подмосковье
Бот для приема инициатив из городских округов появится в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2023
Бот для приема инициатив из городских округов появится в Подмосковье
В Подмосковье начнут принимать идеи и предложения от сотрудников окружных администраций. Делать это будут с помощью нового телеграм-бота. Такой информацией... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:03
2023-03-20T20:03
2023-03-20T20:03
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Подмосковье начнут принимать идеи и предложения от сотрудников окружных администраций. Делать это будут с помощью нового телеграм-бота. Такой информацией поделилась министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина. Об этом сообщил телеканал "360".Данная инициатива поможет сделать управление регионом более эффективным. Наталия Масленкина отметила, что подобная методика широко распространена в сфере бизнеса. Часто специалисты на местах являются авторами качественных и интересных идей."Мы хотели бы создать простой, доступный канал, в который сможет обратиться любой сотрудник муниципалитета или министерства со своей инициативой, содержащей коротко изложенную проблему, мероприятия и ожидаемый эффект", – рассказала Масленкина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством.Помимо запуска телеграм-бота власти планируют использовать существующие рабочие чаты. Масленкина предложила премировать наиболее инициативных сотрудников.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
В Подмосковье начнут принимать идеи и предложения от сотрудников окружных администраций. Делать это будут с помощью нового телеграм-бота. Такой информацией поделилась министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Данная инициатива поможет сделать управление регионом более эффективным. Наталия Масленкина отметила, что подобная методика широко распространена в сфере бизнеса. Часто специалисты на местах являются авторами качественных и интересных идей.
"Мы хотели бы создать простой, доступный канал, в который сможет обратиться любой сотрудник муниципалитета или министерства со своей инициативой, содержащей коротко изложенную проблему, мероприятия и ожидаемый эффект", – рассказала Масленкина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством.
Помимо запуска телеграм-бота власти планируют использовать существующие рабочие чаты. Масленкина предложила премировать наиболее инициативных сотрудников.