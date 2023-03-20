https://ria.ru/20230320/biznes-1859120041.html
Путин призвал обоснованно возбуждать дела против бизнесменов
Путин призвал обоснованно возбуждать дела против бизнесменов - РИА Новости, 20.03.2023
Путин призвал обоснованно возбуждать дела против бизнесменов
Нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:01
2023-03-20T14:01
2023-03-20T14:19
владимир путин
россия
экономика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, заявил президент России Владимир Путин."Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД."Зачастую уже изначально видно, что дело (в отношении предпринимателей) не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий, что абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание", - подчеркнул президент.Также Путин призвал использовать альтернативные меры пресечения для бизнесменов, к примеру домашний арест. "Не раз говорил о том, что к подозреваемым или обвиняемым в экономических преступлениях нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Имею в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест и так далее", - добавил он.
https://ria.ru/20230318/prestupleniya-1858776432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Владимир Путин, Россия, Экономика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин призвал обоснованно возбуждать дела против бизнесменов
Путин призвал не возбуждать уголовные дела против предпринимателей без судебных перспектив
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, заявил президент России Владимир Путин.
"Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.
"Зачастую уже изначально видно, что дело (в отношении предпринимателей) не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий, что абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание", - подчеркнул президент.
Также Путин призвал использовать альтернативные меры пресечения для бизнесменов, к примеру домашний арест. "Не раз говорил о том, что к подозреваемым или обвиняемым в экономических преступлениях нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Имею в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест и так далее", - добавил он.
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