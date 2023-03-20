https://ria.ru/20230320/biznes-1859120041.html

Путин призвал обоснованно возбуждать дела против бизнесменов

Путин призвал обоснованно возбуждать дела против бизнесменов - РИА Новости, 20.03.2023

Путин призвал обоснованно возбуждать дела против бизнесменов

Нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:01

2023-03-20T14:01

2023-03-20T14:19

владимир путин

россия

экономика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, заявил президент России Владимир Путин."Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МВД."Зачастую уже изначально видно, что дело (в отношении предпринимателей) не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий, что абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание", - подчеркнул президент.Также Путин призвал использовать альтернативные меры пресечения для бизнесменов, к примеру домашний арест. "Не раз говорил о том, что к подозреваемым или обвиняемым в экономических преступлениях нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Имею в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест и так далее", - добавил он.

https://ria.ru/20230318/prestupleniya-1858776432.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)